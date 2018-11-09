Эксперт прокомментировал идею депутата Рады «запретить зиму» из-за цен на газ

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал слова депутата Рады Виктора Пинзеника, раскритиковавшего проект о моратории на повышение цен на газ на Украине и предложившего «запретить зиму».

«Есть возможность остановить рост цен — хотя бы возвращением здравого смысла, хотя бы отказом от реверса и переходом к покупке газа у России. Это бы помогло», — сказал Дудчак.

Как отметил эксперт, Киев ссылается на требование Международного валютного фонда, которое необязательно исполнять, поскольку так жёстко оно не оговаривается.

Ранее политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление Пинзеника.