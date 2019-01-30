Эксперт прокомментировал годовую программу сотрудничества Украины с НАТО

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с радио Sputnik прокомментировал годовую программу сотрудничества Украины с НАТО.

«У киевских властей есть огромное желание присоединиться к Североатлантическому альянсу, но сам альянс своей политики не меняет», — заявил он.

По его словам, декларативно НАТО поддерживает стремление Киева, но вместе с тем не называет ни конкретных сроков, ни реальных программ, которые бы позволили Украине присоединиться к альянсу.

«То есть оставляют вопрос на очень отдалённую перспективу», — отметил Ермаков.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление главы Минобороны Украины Степана Полторака о том, что в НАТО настаивают на необходимости ускорить процесс вступления страны в альянс.

17 января первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ФАН слова президента Украины Петра Порошенко о том, что страна придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.