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Эксперт прокомментировал фото Порошенко с солдатом с символикой СС

08 декабря 2018, 14:09  •  198 • Украина
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал RT совместную фотографию украинского лидера Петра Порошенко с украинскими десантниками, один из которых был одет в камуфляж с символикой СС.
 
Reuters
 

«Удивляться этому совершенно не приходится. Мы сейчас имеем на Украине новое украинское государство, государственной идеологией которого является этнический национализм. Отсюда вопросы с языком и так далее. По всем этим вещам очень жёстко принимаются решения. И то, что на гражданском уровне как-то ещё может сглаживаться, в армии процветает и стимулируется. Отсюда и такая символика. Причём не исключено, что дед данного украинского «воина», скорее всего, с фашизмом воевал. Но это считается забытым во имя нынешних новых целей», — сказал он.

По словам Суздальцева, сам Порошенко постоянно демонстрирует, что он государственный националист и в предстоящей президентской гонке немало полагается именно на националистически настроенный электорат.

«Терять ему нечего. Он уже находится в этой колее… Это последние ставки некой украинской псевдодемократии. Мы прекрасно видим, что политическое поле Украины отформатировано. То есть к политической жизни допущены только те структуры, которые должны объявлять, что Россия враг, что в стране единый государственный язык, что Крым вернётся в состав Украины и так далее», — заключил Суздальцев.

Ранее Порошенко опубликовал фотографию с украинскими десантниками, один из которых был одет в камуфляж с символикой СС.

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