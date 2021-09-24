Эксперт: Проект "Северный поток - 2" ждёт длинный бюрократический путь

Проект "Северный поток - 2" ждёт длинный бюрократический путь перед полноценным запуском, предупредила эксперт Анна Бодрова.

У газопровода "Северный поток - 2" очень перспективное будущее, однако проекту еще предстоит длинный путь из бюрократических согласований. Об этом РИА ФАН заявила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Ранее руководство компании "Газпром" объявило о завершении строительства трубопровода. Однако проект еще необходимо сертифицировать в европейских и немецких инстанциях.

Председатель партии ХДС Армин Лашет выступил в поддержку "Северного потока - 2", назвав проект "экономическим". Его называют вероятным преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но популярность политика оставляет желать лучшего.

Бодрова подчеркнула, что слова Лашета пока ничего не значат.

"Как только политик займет официальную должность канцлера, его слова будут иметь больший вес, но без документальных и законодательных подтверждений останутся просто словами", - указала эксперт.

Как заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, процесс запуска трубопровода может затянуться до 2022 года. Проблемы создают немецкие чиновники, которые работают неспешно и любят порядок.

Не исключено, что Берлин затянет процесс до завершения формирования нового правительства ФРГ. При этом цены на газ в Европе вскоре могут преодолеть отметку в тысячу долларов.

Запуск "Северного потока - 2" должен стабилизировать ситуацию, но этому мешают политические стереотипы в ЕС и ФРГ.

"Мой прогноз: европейцы закусили удила и будут выдерживать линию. Любая уступка по "Северному потоку - 2" приведёт к тому, что в ЕС будут ругаться в стиле "опять Путин выиграл", на это в Брюсселе не пойдут", - поведал Белов в интервью ИА "Экономика сегодня".