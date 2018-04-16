|
Эксперт призвал реагировать с юмором на заявления Украины о гибридной войне
16 апреля 2018, 12:54 • 104 • Украина
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал в разговоре с RT заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что всему миру необходимо перенимать опыт Киева в гибридной войне с Москвой.
Арсен Аваков globallookpress.com © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
«На такие высказывания нужно реагировать с определённой долей здравого юмора... Если говорить о гибридной войне, он, видимо, имеет в виду лживую пропаганду украинской стороны. Да, там у них есть определённые успехи. Сейчас гибридной войной можно назвать всё что угодно. Любые действия, выходящие за пределы сложившихся принципов отношений между государствами, теперь называются гибридной войной. В том числе и надуманные провокации, которые Украина действительно умело использует», — сказал эксперт.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что весь мир должен перенимать опыт Киева в гибридной войне с Москвой.
Подпишитесь на нас
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
15 апреля 2018, 01:09
|
10 апреля 2018, 01:09
|
10 апреля 2018, 10:24
|
14 апреля 2018, 12:24
|
13 апреля 2018, 00:24
|
14 апреля 2018, 00:54
|
10 апреля 2018, 15:24