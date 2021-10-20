Эксперт призвал поставить Эрдогана на место из-за нападок на ООН

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

По мнению политолога, Турции нечего делать в Совбезе ООН

В последнее время аппетиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана резко разыгрались. Политик решил предъявить претензии ООН и позарился на место в Совете безопасности международной организации, членами которого являются станы-союзники по антигитлеровской коалиции. Политолог Михаила Александрова уверен, что турецкого лидера пора поставить на место.

По мнению эксперта, Турция не может претендовать на членство в Совбезе ООН из-за своей исторической роли. Доктор политических наук напомнил, что в годы Второй Мировой войны это государство активно сотрудничало с нацисткой Германией.

"Амбиции Эрдогана понятны – он претендует на лидирующую роль. Считаю, его надо поставить на место" , – заявил Александров.

В интервью изданию "Свободная пресса" эксперт подчеркнул, что у Турции нет таких заслуг, как у стран-членов Совбеза ООН, которые победили нацизм. Он также напомнил о текущих военных провалах Эрдогана в Сирии и Африке.

По словам политолога, турецкий президент хочет угодить местным элитам, поэтому транслирует повестку неоосманизма. Сегодня это государство претендует на лидирующие позиции в регионе, находясь под давлением Евросоюза, России и Ирана.

Напомним, ранее Эрдоган подвергся критике политолога Армена Гаспаряна. Эксперт назвал хамством желание президента Турции пересмотреть состав Совбеза ООН.