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Эксперт призвал не доверять намерению Трампа "поработать" над российско-украинскими отношениями
27 ноября 2018, 15:09 • 103 • Политика
Политолог Константин Блохин рассказал, что не стоит надеяться на желание США поучаствовать в урегулировании отношений между Россией и Украиной, и отметил, что именно при президенте Трампе, выразившем желание "поработать" над российско-украинскими отношениями, началась военная поддержка Украины.
Политолог Константин Блохин прокомментировал заявление американского президента о желании США наладить отношения между Россией и Украиной, заявив, что с большой вероятностью провокационные действия Украины в Керченском проливе были согласованы c Белым домом, передает информагентство "Nation News".
По мнению политолога, своими действиями Порошенко преследует две цели, повысить свой рейтинг перед предстоящими президентскими выборами и выслужиться перед Западом, дав новые основания для принятия дополнительных антироссийских санкций.
Блохин уверен, что у американского президента нет никаких намерений "поработать" над налаживанием российско-украинских отношений, потому что именно при Дональде Трампе Украина стала получать военную помощь от США.
Очевидно, что Россию вынуждают к применению активных действий, чтобы еще сильнее сплотить антироссийскую коалицию и повлиять на предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, подытожил эксперт.
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