|
Эксперт призвал Байдена не совершать главную ошибку с Путиным
01 июня 2021, 23:30 • 60 • Политика
Эксперт призвал президента США Джо Байдена не совершать главную ошибку с президентом России Владимиром Путиным.
Американский политолог Дмитрий Саймс считает, что попытка говорить с Путиным с позиции силы может ужесточить риторику и политику Москвы. Однако это не самое плохое, что может сделать Байден.
По словам Саймса, говорить с позиции силы - это прерогатива всех великих держав. И Путин к этому будет готов.
Самую большую ошибку президент США совершит, если будет неуступчивым и политически озлобленным. Американский политолог полагает, что камнем преткновения в данном случае может стать Украина, которая имеет для России особенное значение.
Он добавил, что если Украина не откажется от попыток спровоцировать конфликт между Россией и Западом, она, как и предупреждал Путин, может потерять свою государственность.
Напомним, что в апреле президент США Джо Байден позвонил Путину и предложил ему провести личную встречу. С тех пор Москва и Вашингтон проводят различные мероприятия по подготовке саммита на высшем уровне. Ожидается, что встреча состоится 16 июня в Женеве.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2021, 01:40
|
26 мая 2021, 08:00
|
30 мая 2021, 08:15
|
27 мая 2021, 08:45
|
26 мая 2021, 01:35
|
27 мая 2021, 06:00
|
29 мая 2021, 19:25