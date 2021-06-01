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Эксперт призвал Байдена не совершать главную ошибку с Путиным

01 июня 2021, 23:30  •  60 • Политика
Эксперт призвал президента США Джо Байдена не совершать главную ошибку с президентом России Владимиром Путиным.
Американский политолог Дмитрий Саймс считает, что попытка говорить с Путиным с позиции силы может ужесточить риторику и политику Москвы. Однако это не самое плохое, что может сделать Байден.
По словам Саймса, говорить с позиции силы - это прерогатива всех великих держав. И Путин к этому будет готов.
Самую большую ошибку президент США совершит, если будет неуступчивым и политически озлобленным. Американский политолог полагает, что камнем преткновения в данном случае может стать Украина, которая имеет для России особенное значение.
Украина - самая сложная тема, потому что она имеет отношение к фундаментальным, экзистенциальным интересам России, - отметил Саймс в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Он добавил, что если Украина не откажется от попыток спровоцировать конфликт между Россией и Западом, она, как и предупреждал Путин, может потерять свою государственность.
Напомним, что в апреле президент США Джо Байден позвонил Путину и предложил ему провести личную встречу. С тех пор Москва и Вашингтон проводят различные мероприятия по подготовке саммита на высшем уровне. Ожидается, что встреча состоится 16 июня в Женеве.

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