Эксперт: пришло время выставить Польше счета по полной программе

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил о праве Польши на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

"Это безоговорочно так. Абсолютно однозначно", ‒ сказал замминистра в интервью польскому Radio Zet.

Дипломат уточнил, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Россией связаны с трудностями, однако, по его мнению, эту тему надо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.

Ранее лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал высказывание замглавы МИД Польши.

"После окончания войны Советский Союз, несмотря на собственные трудности и послевоенную разруху, отстроил и восстановил Варшаву и другие польские города, построил в Польше десятки крупнейших предприятий и сотни предприятий иного масштаба, организовал и запустил экономику ПНР. И если следовать логике этого польского деятеля, то современная Россия как правопреемница СССР, страны-победителя, имеет право предъявить счет за эти безумные по тем временам расходы и усилия с советской стороны. Я считаю, что если они позволяют себе общаться с нами в таком духе, то пришло время выставить им все эти счета по полной программе с соответствующей индексацией относительно курсов валют. Я думаю, что эти счета будут на сотни миллиардов евро", ‒ сказал Алексей Мартынов.

По итогам Потсдамской конференции (июль ‒ август 1945 г.) Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии, однако с 1954 года они прекратились по соглашению Москвы и Варшавы.

В октябре 2018-го президент Польши Анджей Дуда назвал вопрос возмещения ущерба со стороны Германии открытым. В Берлине ответили, что уже выплатили все начисленные репарации, и вопрос закрыт. Польские власти также выдвигали претензии к России, поскольку, по их мнению, Польша под давлением СССР отказалась от выплат из ГДР. Российские политики отмечали, что претензии необоснованы.