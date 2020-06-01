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Эксперт: приглашение участвовать в массовке G7 унизительно для Москвы
01 июня 2020, 13:55 • 227 • Политика
Трамп пытается реанимировать свою репутацию за счет Путина
Кремль должен отклонить приглашение Белого дома участвовать в саммите G7, поскольку предполагаемый формат общения не предполагает восстановления статуса России как полноправного члена группы. Об этом заявил эксперт Института США и Канады Владимир Батюк.
"Россия сможет лишь участвовать в массовке G7, где-то между Австралией и Южной Кореей", – пояснил аналитик. По его мнению, согласие означало бы готовность президента Владимира Путина на любое унижение, лишь бы встретиться с западными лидерами. Однако Кремль не раз подчеркивал: общение в формате "Большой семерки" возможно только на условиях равноправия.
Кроме того, согласиться обсуждать "будущее Китая" в отсутствие представителей КНР – это рискнуть отношениями с Пекином. США хотят втянуть Россию в американско-китайскую холодную войну, но РФ не должна поддаваться, предупредил эксперт.
Понятно, что Трамп накануне выборов хочет показать избирателям, что он делает Америку "снова великой", отметил Батюк в комментарии "Коммерсанту". Репутация действующего главы Белого дома заметно пошатнулась в последнее время, и он хочет повысить рейтинг. "Но не понятно, зачем в этом участвовать Владимиру Путину", – указал политолог.
Ранее Трамп заявил, что намерен перенести встречу лидеров G7 в США с середины на конец июня, но провести саммит хочет очно, а не по видеосвязи. В ответ канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом никуда пока не поедет. Тогда Трамп придумал новый формат международной встречи, позвав на нее лидеров еще ряда стран, включая Россию. Официального приглашения в Кремль пока не поступало.
Ранее глава CIS-EMO Станислав Бышок допустил, что на смену G7 скоро придут другие, более всеобъемлющие саммиты типа G20, передает URA.RU.
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