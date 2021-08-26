Эксперт предупредил Россию о скрытой среди афганских мигрантов опасности: "Уже очевидно"

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предупредил о грозящем России ухудшении криминогенной обстановки из-за афганских мигрантов. Среди них могут скрываться и террористы. "Уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную", - отметил он.

"В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещённые в России",

- обратил внимание президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

Особенно пристальное внимание следует уделить Таджикистану и Узбекистану. Эксперт не исключил, что именно через эти республики в Россию могут хлынуть вместе с мигрантами из Афганистана и террористы.

Как следствие, это может ухудшить криминогенную обстановку в нашей стране уже этой осенью. По словам Жданова, пока предсказать дальнейшее развитие ситуации ещё сложно, однако он высказал уверенность в том, что "уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную".