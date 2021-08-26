Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
Главная / Политика

Эксперт предупредил Россию о скрытой среди афганских мигрантов опасности: "Уже очевидно"

26 августа 2021, 07:40  •  123 • Политика
Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предупредил о грозящем России ухудшении криминогенной обстановки из-за афганских мигрантов. Среди них могут скрываться и террористы. "Уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную", - отметил он.
"В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещённые в России",
- обратил внимание президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Особенно пристальное внимание следует уделить Таджикистану и Узбекистану. Эксперт не исключил, что именно через эти республики в Россию могут хлынуть вместе с мигрантами из Афганистана и террористы.
Как следствие, это может ухудшить криминогенную обстановку в нашей стране уже этой осенью. По словам Жданова, пока предсказать дальнейшее развитие ситуации ещё сложно, однако он высказал уверенность в том, что "уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную".
"Уже осенью в России каким-то образом мы можем увидеть осложнение криминогенной обстановки. - отметил он в беседе с РИА Новости. - Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, и попасть как легальным, так и нелегальным путём".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





123
Источник
Похожие новости
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
26 августа 2021, 05:50
Пушкову хватило одной поговорки, чтобы "перевести" речь главы Эстонии об Украине в НАТО
26 августа 2021, 05:50
Посол России Келин предупредил власти Великобритании: не надо заходить в наши воды
26 августа 2021, 02:10
В стране "кровавого режима" Навальный излил душу The New York Times
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у рус...
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочаров...
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - виде...
26 августа 2021, 05:50
Пушкову хватило одной поговорки, чтобы "перевести" речь главы Эстонии об Ук...
26 августа 2021, 05:50
Посол России Келин предупредил власти Великобритании: не надо заходить в наши воды
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
21 августа 2021, 02:05
Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
21 августа 2021, 09:25
"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.