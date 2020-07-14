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Эксперт предупредил о провокациях против России: "США могут подтолкнуть Армению"
14 июля 2020, 23:00 • 20 • Политика
Военный эксперт Борис Рожин предупредил о возможных провокациях против России на фоне обострения в Карабахе. Он заметил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы ещё больше дестабилизировать обстановку в регионе. "США могут подтолкнуть Армению", - подчеркнул эксперт.
Военный эксперт Борис Рожин не исключил, что обострение карабахского конфликта может быть использовано Западом для новых провокаций против России. Такое мнение он высказал в комментарии для Nation News.
Напомним, 14 июля в министерстве обороны Азербайджана заявили о потерях в результате обстрела со стороны армянских подразделений на границе между государствами. Погибли генерал-майор и полковник азербайджанской армии.
Рожин подчеркнул, что Москва сохраняет нейтралитет в этом конфликте и выступает за мирное урегулирование через диалог за столом переговоров и соблюдение режима без огня.
Тем не менее есть политические силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе. К ним относится прежде всего Вашингтон, подчеркнул эксперт.
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