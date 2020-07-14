Эксперт предупредил о провокациях против России: "США могут подтолкнуть Армению"

Военный эксперт Борис Рожин не исключил, что обострение карабахского конфликта может быть использовано Западом для новых провокаций против России. Такое мнение он высказал в комментарии для Nation News.

Напомним, 14 июля в министерстве обороны Азербайджана заявили о потерях в результате обстрела со стороны армянских подразделений на границе между государствами. Погибли генерал-майор и полковник азербайджанской армии.

Рожин подчеркнул, что Москва сохраняет нейтралитет в этом конфликте и выступает за мирное урегулирование через диалог за столом переговоров и соблюдение режима без огня.

Тем не менее есть политические силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе. К ним относится прежде всего Вашингтон, подчеркнул эксперт.