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Эксперт предупредил, что Украина ищет поводы для войны: "Нет хлеба - посылают войска"

23 ноября 2021, 21:50  •  136 • Политика
Эксперт Кирилл Коктыш предупредил, что Украина сейчас активно ищет поводы для войны с Россией. Причиной тому стали два больших кризиса, которые могут поразить Незалежную в самое ближайшее время: "Нет хлеба - посылают войска".
Служба внешней разведки (СВР) России опровергла сообщения о концентрации на территории страны сил для военного вторжения на Украину, напомнил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
В пресс-бюро СВР добавили, что нынешнее положение дел вокруг Киева похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года. Также служба располагает информацией об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах рядом с Россией и Белоруссией.
В свою очередь, по данным CNN, администрация президента США Джо Байдена не исключает возможности отправки в Незалежную своих военных советников и дополнительного вооружения. Речь идёт, в частности, о противотанковых комплексах, миномётах, переносных комплексах Stinger и даже купленных у России вертолётах Ми-17.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев между тем заявил, что в любой момент на Украине может полыхнуть так, что появятся миллионы беженцев.
Напряжённую обстановку в эфире программы оценил кандидат политических наук Кирилл Коктыш. Он обратил внимание, что Незалежную в настоящее время из-за ошибок властей могут поразить сразу два больших кризиса - энергетический и продовольственный.
Всё по Салтыкову-Щедрину: если нет хлеба - посылают войска. Сейчас для Украины важна умеренная конфронтация, она с подачи американцев ищет новые поводы поссориться с Россией или Белоруссией. Хотя с Россией она и так виртуально и безответно воюет с 2014 года. В идеале Киев хочет получить маленькую победоносную войну, чтобы всех сомневающихся, возмущённых в своей стране можно было просто объявить предателями и вообще шпионами другой, противостоящей стороны, - пояснил эксперт.

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