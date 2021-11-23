Эксперт предупредил, что Украина ищет поводы для войны: "Нет хлеба - посылают войска"

Эксперт Кирилл Коктыш предупредил, что Украина сейчас активно ищет поводы для войны с Россией. Причиной тому стали два больших кризиса, которые могут поразить Незалежную в самое ближайшее время: "Нет хлеба - посылают войска".

Служба внешней разведки (СВР) России опровергла сообщения о концентрации на территории страны сил для военного вторжения на Украину, напомнил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

В пресс-бюро СВР добавили, что нынешнее положение дел вокруг Киева похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года. Также служба располагает информацией об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах рядом с Россией и Белоруссией.

В свою очередь, по данным CNN, администрация президента США Джо Байдена не исключает возможности отправки в Незалежную своих военных советников и дополнительного вооружения. Речь идёт, в частности, о противотанковых комплексах, миномётах, переносных комплексах Stinger и даже купленных у России вертолётах Ми-17.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев между тем заявил, что в любой момент на Украине может полыхнуть так, что появятся миллионы беженцев.

Напряжённую обстановку в эфире программы оценил кандидат политических наук Кирилл Коктыш. Он обратил внимание, что Незалежную в настоящее время из-за ошибок властей могут поразить сразу два больших кризиса - энергетический и продовольственный.