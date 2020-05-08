Киев, 7 мая. Действия украинского правительства во время пандемии коронавируса приведут к массовой трудовой миграции с Украины после окончания карантина. К такому выводу пришел экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Он отметил, что сейчас украинские власти фактически лишают частных предпринимателей возможности работать в период карантина и не оказывают им никакой поддержки. Это приведет к тому, что после снятия карантинных мер они просто уедут из страны на заработки.

«Вся ответственность – на государстве. Предприниматели не просят снижения налогов, не просят помощи – просто дайте возможность работать. И это – очень аргументировано и логично – правительство закрыло сотни тысяч предприятий, запретило им работать. А если ты так делаешь, то сразу же давай компенсацию», — отметил Скаршевский.

Он отметил, что Киев не предпринимает никаких мер, чтобы оказать бизнесменам поддержку. Оставшись без источника дохода, граждане страны неизбежно попытаются заработать денег за рубежом.

«После окончания карантина здесь и в западных странах украинских гастарбайтеров станет намного больше», — подчеркнул Скаршевский.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,8 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 265 тысяч человек. На Украине зафиксировано более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, 340 человек умерли.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.