Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"

По данным агентства Bloomberg первая нитка газопровода "Северный поток – 2" начнёт функционировать уже с 1 октября. Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход украинской ГТС. "Крики, заклинания", - предупредил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Агентство указало, что дата запуска "Северного потока – 2" была получена ими от источников, "знакомых с планами компании". Украина говорила и продолжает говорить на нефтегазовые темы. Одновременно с этим цены на газ в Европе побили рекорд. В ЕС паника, так как в хранилищах не хватает 10-15 миллиардов кубометров природного газа, а зима близко. Специалисты допускают, что европейские страны ждёт энергетический коллапс.

Действия президента Украины Владимира Зеленского вряд ли помешают запуску "Северного потока – 2", считает Владимир Жарихин.

"Думаю, противодействие со стороны Украины будет в основном на уровне криков, заклинаний, но реального противодействия они уже осуществить не смогут", - полагает эксперт.

Противники русского газопровода, вероятнее всего, будут "ополовинивать" "Северный поток – 2", пишет "Московский комсомолец".