Эксперт предсказал войну между Грецией и Турцией из-за Кипра

Отношения между Турцией и Грецией вновь обострились, причём конфликт вполне может перетечь в боевые действия. Об этом "ПолитЭксперту " советник Центра стратегических исследований МИД Турции Сельчук Чолакоглу.

Основные противоречия между Анкарой и Афинами связаны с Кипром, который в 60-х годах прошлого века был разделён на две части. Однако обстановка накалилась после того, как в Восточном Средиземноморье обнаружили запасы нефти и газа.

Чолакоглу добавил, что разногласия также есть и в акватории Эгейского моря, ибо Республика Кипр заключила соглашения с рядом компаний о создании исключительной экономической зоны. Турция их не признаёт.

Турецкая сторона предлагает начать предварительные переговоры, но нельзя сказать, насколько они затянутся.

"Это может привести к тотальной войне на Кипре. Но если будет мир, он решит все проблемы, и для Афин это может стать большим козырем", - считает эксперт.

Ранее ректор российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев сообщил, что конфликт между Францией и Турцией приведёт к тому, что последняя разочаруется в западных ценностях, что будет на руку России. Скандал спровоцировала карикатура на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая опубликована в скандально известном французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

Россия довольно толерантно относится к мусульманам, одновременно оставаясь страной с христианскими ценностями. Карикатуру же воспринимают не только как оскорбление в адрес турецкого лидера, но и в качестве очередной нападки на ислам.