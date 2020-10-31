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Эксперт предсказал войну между Грецией и Турцией из-за Кипра
31 октября 2020, 05:40 • 80 • Политика
Эксперт Сельчук Чолакоглу предсказал войну между Грецией и Турцией из-за Кипра и ценных энергоресурсов в регионе.
Отношения между Турцией и Грецией вновь обострились, причём конфликт вполне может перетечь в боевые действия. Об этом "ПолитЭксперту" советник Центра стратегических исследований МИД Турции Сельчук Чолакоглу.
Основные противоречия между Анкарой и Афинами связаны с Кипром, который в 60-х годах прошлого века был разделён на две части. Однако обстановка накалилась после того, как в Восточном Средиземноморье обнаружили запасы нефти и газа.
Чолакоглу добавил, что разногласия также есть и в акватории Эгейского моря, ибо Республика Кипр заключила соглашения с рядом компаний о создании исключительной экономической зоны. Турция их не признаёт.
Турецкая сторона предлагает начать предварительные переговоры, но нельзя сказать, насколько они затянутся.
"Это может привести к тотальной войне на Кипре. Но если будет мир, он решит все проблемы, и для Афин это может стать большим козырем", - считает эксперт.
Ранее ректор российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев сообщил, что конфликт между Францией и Турцией приведёт к тому, что последняя разочаруется в западных ценностях, что будет на руку России. Скандал спровоцировала карикатура на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая опубликована в скандально известном французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.
Россия довольно толерантно относится к мусульманам, одновременно оставаясь страной с христианскими ценностями. Карикатуру же воспринимают не только как оскорбление в адрес турецкого лидера, но и в качестве очередной нападки на ислам.
"Подобные нападки на Эрдогана и Турцию в лице Эрдогана, конечно же, ведут к разочарованию в Западе и западных ценностях, и, наверное, где-то это на руку России", - поведал эксперт в интервью телеканалу "360".
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