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Эксперт предсказал усиление раскола в США после президентских выборов

25 июня 2020, 19:00  •  16 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо. Архивное фото
США вне зависимости от итогов президентских выборов выйдут из них ещё более расколотыми, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Суслов.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От демократов в президенты баллотируется бывший вице-президент Джо Байден.
"Вне зависимости от исхода выборов, они не решат базовых проблем американского общества, американской политической системы и внешней политики и Америка выйдет из этих выборов ещё более расколотой страной, а избранный президент, вне зависимости от того, будет это Трамп или Байден, будет президентом лишь части Америки, в лучшем случае половины, но не всей страны. Поляризация сохранится и даже усилится", - сказал Суслов в ходе кибер-завтрака РСМД "Что нужно знать о выборах в США 2020?".
Предвыборная кампания проходит в условиях пандемии и массовых протестов, которые ещё больше обострили социальный раскол в США, напомнил эксперт. "Самое главное, эти выборы уникальны по степени того комплексного кризиса, в котором сегодня находятся Соединенные Штаты. Это и внутренние расколы - расовый, социальный, культурно-ценностный, политический, раскол между Трампом и истеблишментом. Эти расколы накладываются друг на друга и уже привели к беспрецедентной за последние десятилетия поляризации американской политической системы и общества", - пояснил он.
Внешнеполитический кризис обусловлен неготовностью США принять роль одного из центров многополярного мира, указал эксперт.
По его словам, к этому прибавляется экономический кризис, который хоть и был спровоцирован пандемией, но носит структурный характер.
"Ни один из этих кризисов не будет преодолён по итогам американских президентских выборов, и в любом случае США выйдут из этих выборов ещё более расколотой страной вне зависимости от их исхода", - сказал он.
По мнению Суслова, о перспективах исхода президентских выборов говорить сейчас сложно. "Ещё в начале года шансы Трампа на победу и второй президентский срок представлялись весьма большими", - напомнил он. Однако в числе прочих факторов пандемия ударила по репутации Трампа как руководителя страны, а протесты отчасти были и протестами против Трампа, сказал он. "Эпицентром недовольства является фигура нынешнего президента, и эти протесты качнули американское общество влево и ослабили авторитет Трампа", - пояснил он.
"Решающее воздействие окажет явка и позиция колеблющихся штатов. Если протесты и общая раздражённость американского населения позволят держать демократический электорат в мобилизованном состоянии до выборов и, соответственно, обеспечат демократам высокую явку и если демократы все же склоняют неопределившегося избирателя на сторону Байдена, а пока опросы действительно фиксируют эту тенденцию, тогда Трамп, скорее всего, проиграет", - считает Суслов.
Однако если в США вдруг возобновится экономический рост, снизится безработица и население устанет от протестов, то перспективы выборов станут неопределенными, добавил он.
По мнению эксперта, во внешней политике сохранение американской поляризации означает, что внешняя политика и дальше будет инструментом политической борьбы. "Наиболее приоритетными направлениями внешней политики США станут те, по которым есть внутриполитический консенсус, в том числе конфронтационная политика в отношении России и Китая. Внутриполитических условий для отказа от этой политики двойного сдерживания России и Китая нет", - отметил он.
"Что касается политики непосредственно в отношении России, то и антироссийский консенсус, и поляризация американской элиты, и интенсивность политической борьбы в США делают улучшение этой политики невозможным, а продолжение конфронтации - увы, неизбежным", - заключил эксперт.

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