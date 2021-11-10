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Эксперт предсказал судьбу Лукашенко при создании Союзного государства

10 ноября 2021, 20:30  •  124 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Москва не форсирует процесс углубления интеграции России и Белоруссии
При полной интеграции России и Белоруссии во главе Союзного государства окажется тандем Владимира Путина и Александра Лукашенко. Такой сценарий будущего для бацьки предсказал президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в своем телеграм-канале.
В публикации он отметил, что в экспертной среде муссируются слухи о том, что лидер РФ может занять пост президента Союзного государства, а Александр Григорьевич станет главой союзного парламента.
"В принципе данный сценарий рассматривался как основной до "поправок" в Конституцию", – указал политолог.
По его словам, Лукашенко поломал всю конструкцию, после чего в Москве перешли к плану "Б" с обнулением сроков Путина. После этого сценарий объединения России и Белоруссии вернулся к прежней схеме. Причем срочности в данном процессе уже нет.
"Вопрос полной интеграции в единое государство на данный момент интересен лишь допуском российских финансов в белорусскую экономику. В обмен на дешевые энергоносители и спасение республики от банкротства, РФ получит стратегическую территорию – возможность разместить ВС на границе с ЕС", – считает Гращенков.
По его мнению, полномочия между Путиным и Лукашенко могут быть перераспределены согласно разнице в подходах по национальному принципу при принятии тех или иных решений. Таким образом, один будет "отвечать за русский народ, а другой за белорусский", подчеркнул политолог.
Референдум об объединении, который Лукашенко должен провести, и выполнение договоренностей по "дорожным картам", продемонстрируют, насколько планы Москвы и Минска совпадут с реальностью.
Напомним, 4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, в ходе которого Лукашенко объявил, что в феврале 2022 года в Республике пройдет плебисцит по Конституции страны. Кроме того, на мероприятии былиутверждены 28 отраслевых союзных программ, обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики.

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