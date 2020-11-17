Эксперт предсказал наступление на Приднестровье после поражения Додона

Несмотря на победу Майи Санду на президентских выборах в Молдавии, ей будет сложно взять под контроль страну. Об этом изданию "ПолитЭксперт" рассказал политолог Сергей Беспалов.

По итогам второго тура выборов действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал 42,25% голосов, а Майя Санду - 57,75%. Додон поздравил оппонентку с "предварительной победой", но отметил, что необходимо проверить все сообщения о нарушениях.

Как считает Беспалов, Игорь Додон и молдавские социалисты стали жертвой COVID-19. Контролируя ключевые посты, они не смогли сообщить о каких-либо достижениях, ибо их съела пандемия.

Молдавия и так считается одной из беднейших стран Европы, поэтому болезнь ещё сильнее нанесла удар по экономике, что отразилось на выборах. В таких условиях многие проголосовали за третьего кандидата - Ренато Усатого, которого в России обвиняют в причастности к преступлениям. После первого тура он решил обратиться за поддержкой к молдавской оппозиции, организовав трансфер голосов в обмен на гарантии. Это и стало одной из причин успеха Санду.

Однако после поражения Додон не уйдёт из политики. Кроме того, социалисты прочно сидят в парламенте.

"Вполне возможно, что они сохранят контроль над правительством. Но самое главное, что на предстоящих парламентских выборах у них есть шанс на то, чтобы добиться успеха и как минимум не ухудшить свои позиции. В таком случае контроль над правительством останется в их руках", - добавил политолог.

Ранее в интервью РИА ФАН экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай предупредил, что у Тирасполя есть около года на то, чтобы разобраться с проектом своего госстатуса. Санду требует вывести российских миротворцев из зоны конфликта, а также выступает за развитие отношений с ЕС.

Не исключено, что усилится и антироссийская история. Поэтому эксперт прогнозирует, что уже осенью 2021 года начнётся большое политическое наступление на Приднестровье, которое зажато между Молдавией и Украиной.

"Значит, будет всестороннее блокадное экономическое наступление. Задача - задушить экономически. Это уже понятно, это было и ещё раз будет. Первый сюжет, который предпримет новый президент Молдавии, ясен", - добавил Лицкай.