Эксперт предсказал итог попытки Украины ударить по Донбассу: "Сталинград под Донецком"

Военный эксперт Константин Сивков рассказал о последствиях для ВС Украины нападения на Донбасс.

Военный эксперт Константин Сивков оценил возможности ВС Украины осуществить новый штурм народных республик Донбасса и при этом обеспечить безопасность границ на других участках.

"Исходя из соотношения сил следует, что резервов и сил для прикрытия флангов у ВСУ не остаётся. Им придётся туда стянуть практически все наличные силы. Ну, может быть, 10-15 тысяч для прикрытия границ у них будет, а эта граница - две тысячи километров почти", - рассказал Сивков в эфире телепрограммы.

Эксперт пояснил, что в случае возобновления карательной операции украинской армии против народа Донбасса успех ВСУ "возможен там по истечении достаточно длительного времени, минимум недели... даже если за счёт слабости этих корпусов (Народной милиции - ред.)". При этом Сивков напомнил, что у ДНР и ЛНР "большое количество и танков, и обученного личного состава, и всего", передаёт "ПолитНавигатор".

Военный аналитик прогнозирует, что ВСУ понадобится для прорыва обороны ЛДНР "три, четыре, пять дней, неделя. И будут задействованы все силы".

При попытке Украины вновь силой разгромить Донбасс у России, по мнению Сивкова, "достаточно времени", чтобы для прекращения геноцида населения "нанести удар в направлении Харькова".

"И тогда эта группировка, а это все наличные вооружённые силы, мало-мальски боеспособные, которые имеются в ВСУ... Их окружить, как это было под Сталинградом в 42-м году. Тогда тоже Паулюс шёл на Сталинград, фланги были не прикрыты, был прорыв, окружение и всё прочее. Сталинград под Донецком - вот что грядёт для ВСУ при таком сценарии развития", - уверен Константин Сивков.