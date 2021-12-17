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Эксперт предсказал итог попытки Украины ударить по Донбассу: "Сталинград под Донецком"

17 декабря 2021, 15:50  •  252 • Политика
Военный эксперт Константин Сивков рассказал о последствиях для ВС Украины нападения на Донбасс.
Военный эксперт Константин Сивков оценил возможности ВС Украины осуществить новый штурм народных республик Донбасса и при этом обеспечить безопасность границ на других участках.
"Исходя из соотношения сил следует, что резервов и сил для прикрытия флангов у ВСУ не остаётся. Им придётся туда стянуть практически все наличные силы. Ну, может быть, 10-15 тысяч для прикрытия границ у них будет, а эта граница - две тысячи километров почти", - рассказал Сивков в эфире телепрограммы.
Эксперт пояснил, что в случае возобновления карательной операции украинской армии против народа Донбасса успех ВСУ "возможен там по истечении достаточно длительного времени, минимум недели... даже если за счёт слабости этих корпусов (Народной милиции - ред.)". При этом Сивков напомнил, что у ДНР и ЛНР "большое количество и танков, и обученного личного состава, и всего", передаёт "ПолитНавигатор".
Военный аналитик прогнозирует, что ВСУ понадобится для прорыва обороны ЛДНР "три, четыре, пять дней, неделя. И будут задействованы все силы".
При попытке Украины вновь силой разгромить Донбасс у России, по мнению Сивкова, "достаточно времени", чтобы для прекращения геноцида населения "нанести удар в направлении Харькова".
"И тогда эта группировка, а это все наличные вооружённые силы, мало-мальски боеспособные, которые имеются в ВСУ... Их окружить, как это было под Сталинградом в 42-м году. Тогда тоже Паулюс шёл на Сталинград, фланги были не прикрыты, был прорыв, окружение и всё прочее. Сталинград под Донецком - вот что грядёт для ВСУ при таком сценарии развития", - уверен Константин Сивков.

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