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Эксперт предложил усилить Джо Байдена советом экс-президентов

05 января 2022, 08:25  •  199 • Политика
Эксперт Харлан Ульман предложил усилить главу США Джо Байдена советом из экс-президентов.
Для решения внутренних и внешних проблем США необходимо сформировать совет из предшественников действующего президента страны. С такой инициативой выступил старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман.
В частности, он предложил организовать встречу в резиденции главы государства в Кэмп-Дэвиде. Пригласить необходимо Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обаму и Дональда Трампа, которые в совокупности имеют 32-летний опыт управления страной.
"Ту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", - цитирует его слова РИА ФАН.
Как заявил американский политолог Дмитрий Саймс, Россия больше не будет терпеть невежество со стороны США на политической арене. Москва сознательно продемонстрировала оппонентам не только свои внушительные военные возможности, но и готовность воспользоваться этим потенциалом в случае необходимости.

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