Эксперт предложил свой вариант ответа России на задержание танкера «Нейма»

Начальник сектора проблем региональной безопасности Российского института стратегических исследований Игорь Николайчук предположил дальнейшие шаги России в связи с инцидентом с задержанием нашего судна «Нейма».

- Моряков отпустили, сам танкер «Нейма» стоит в порту Измаила, где с его экипажем работали сотрудники СБУ. Что дальше?

- Это акт шантажа. Новая украинская власть показывает, как они заботятся о своих моряках, задержанных под Керчью. Это задержание — в рамках такой «заботы». Да, могут «пристегнуть» случившееся к ситуации в Керченском проливе. Но ведь танкер не является лицом, представляющим государство - и нести ответственность за действия государства не может.

Сейчас пойдет обмен нотами, начнутся юридические процедуры.

- Танкер — инструмент нажима на нас?

- Возникает новая точка соприкосновения российских и украинских интересов. Новая точка торга. И политического давления.

- Но без людей - это груда железа.

- Неважно, это чье-то имущество, довольно дорогостоящее. Но до белого каления доводить не будут. Переговоры будут вялыми, скорее всего двусторонними — это выберут адвокаты фирмы, которой принадлежат танкер. Конечно, МИД выступит с нотой той или иной степени резкости и будут сказаны все необходимые сова.

- Тут важны формулировки — как именно российская сторона оценит этот недружественный акт украинской стороны?

- Риторика будет такая, чтобы удовлетворить запросы российских граждан. Если же украинцы станут и дальше задерживать наши суда — тут встанет вопрос оценки. Это пиратство? Но сначала надо спокойно выяснить, какие претензии выдвигаются. Российских бизнесменов перед лицом украинского произвола наше государство должно защитить. Если же подобное повторяется — это необходимо квалифицировать как пиратство. Что влечет за собой серьезные последствия. Прежде на реях вешали пиратов.

- Так какое заявление наверху должно прозвучать?

- Достаточно жесткое. Смысл: будет использован весь арсенал средств. Пока дипломатических. Пока не военных. Следите за тональностью. Как наш МИД это дело квалифицирует: как недоразумение, наглую провокацию, как акт пиратства. Если на официальном уровне прозвучит последнее и также скажут о недопустимости повторения в дальнейшем, то это уже серьезно. Государство дает знать, что всей своей мощью будет подавлять подобные акты.

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