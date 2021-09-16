Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу

Эксперт Станислав Митрахович предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу, а не пытаться шантажировать участников проекта "Северный поток - 2".

Надежды Киева на то, что страны Европы резко изменят свою позицию касательно транзита газа по требованию украинской стороны, являются абсолютно безосновательными. Об этом газете "Взгляд" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Ранее в "Нафтогазе Украины" потребовали предоставить европейским компаниям такой же уровень доступа к газопроводу "Северный поток - 2", как и у "Газпрома". Украинцы надеются, что европейская бюрократия надавила на страны Евросоюза, ибо последние якобы окажутся в зависимости от "Газпрома".

Однако подобный шантаж не сработает, считает Митрахович. "Северный поток - 2" был построен с учетом пожеланий всех сторон, которые были задействованы в проекте.

"Если ранее европейские страны позитивно относились к реализации проекта, то почему сейчас они должны пересмотреть свою точку зрения из-за прихоти Киева?" - пояснил он.

В качестве примера можно привести чешскую компанию Net4ga, построившую свой газопровода Capacity4Gas, который является продолжением "Северного потока - 2". Чехия вложила свои деньги в строительство инфраструктуры, чтобы принимать на своей территории газ из России, поэтому ей не нужен транзит через Украину.

Важным фактором являются и рекордные цены на газ. И европейцам невыгодно ссориться с главным поставщиком голубого топлива.

В таких условиях Украине стоит договариваться о сохранении транзита с соседями, среди которых есть Словакия и Молдавия. В частности, можно предложить более выгодные условия, чем у Польши.

"Это было бы разумно. Но вместо этого украинские политики что-то придумывают, пытаясь шантажировать и напугать европейских коллег", - добавил эксперт.

Как отметил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, в случае прекращения транзита газа из России Украина останется без голубого топлива.

Украинские политики заявляют, что они разработали стратегию энергобезопасности. Но заключается она в попрошайничестве и шантаже. Именно поэтому Россия начала тратить деньги на "Северные потоки" - чтобы исключить из цепочки поставок Киев и его "газовые войны".

"Проблема в том, что Европа не желает исключать это звено, воспринимая его как рычаг давления на Москву, даже при том, что это создаёт неудобства ей самой", - цитирует его слова РИА ФАН.

Ранее украинский экономист Юрий Атаманюк заявил о том, что Берлин якобы развёл Киев. По его словам, немцы перетянули на себя весь транзит газа, на котором украинцы ежегодно зарабатывали около пяти миллиардов долларов.

В результате все вопросы энергетической безопасности Европы будет курировать Германия. Украина же в обмен получила несколько траншей, которые предстоит в будущем возвращать с процентами.

"Развели по классике", - цитирует слова Атаманюка Ura.ru.