Эксперт: Пожар на "Лошарике" возник в аккумуляторном отсеке

На совещании в Североморске Сергей Шойгу подтвердил, что экипаж ценой своих жизней спас атомный глубоководный аппарат. О том, как это происходило, «КП» со ссылкой на свои источники рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

- Во время нахождения этой специальной лодки на большой глубине произошло возгорание в аккумуляторном отсеке. Сработали штатные средства пожаротушения, но полностью ликвидировать очаг они не смогли, и в борьбу за живучесть корабля вступил экипаж. Он предотвратил распространение пламени по лодке за счет герметизации отсека, и экипаж полтора часа боролся за живучесть корабля. В итоге лодка всплыла и была отбуксирована в Североморск. При этом военнослужащие и члены экипажа совершенно сознательно вывели из горящего отсека гражданского - представителя промышленности, который был прикомандирован на время исполнения учебно-боевой задачи.

- И продолжили сами тушить пожар в запертом отсеке?

- Да, до полного израсходования запаса воздуха в своих персональных дыхательных аппаратах. Известно, что в ПДА воздуха при активной работе хватает примерно на 15 минут. Дальше чудес не бывает. Несколько членов экипажа и гражданский специалист выжили. Корабль спасен. По данным моего источника в Минобороны, он скоро направится на ремонт, будет восстановлен и вернется в состав ВМФ.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.Фото: Первый канал

- А что за задачи он мог выполнять?

- Отработкой различных курсов, сдачей зачетов, картографическими измерениями. Экипажи таких лодок полностью состоят из офицеров. В данном случае был только один младший офицер - капитан-лейтенант. Это высококлассные специалисты с огромным опытом, два Героя России. Там были представители военных династий. Погибли сыновья адмиралов. Это с одной стороны - глубокая скорбь и сожаление, с другой - ощущение, что не все потеряно.

- Может ли трагедия быть связана с начавшимися во вторник у берегов Норвегии учения кораблей стран-членов НАТО Dynamic Mangoose по борьбе с подводными лодками?

- Это никак не связано. На этих лодках нет вооружений и разведоборудования для отслеживания надводных или подводных учений. У них свой набор специфических задач. Я бы не стал тут проводить параллели.

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