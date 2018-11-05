Эксперт пояснил причины перехода Бурятии и Забайкалья в состав ДФО

- Комментарии по поводу перехода Бурятии и Забайкалья в ДФО противоречивы. Одни говорят, что ситуация там столь непростая, что передача мало что изменит в экономической ситуации в регионе, другие преисполнены оптимизма, сразу вспомнили про дальневосточный гектар…

- Ситуация неоднозначная и противоречивая — это точно. Я несогласен с теми, кто говорит, что эти территории традиционно тяготели в Дальнему Востоку. Они всегда были восточной окраиной Восточной Сибири. И тяготели не к Хабаровску с Владивостоком, а скорее к Красноярску с Новосибирском. Но в последние 15 лет программа развития Дальнего Востока стала рассматриваться вместе с Забайкальем. Это был интересный ход — чтобы дать импульс к развитию региона.

- И чтобы люди ментально привыкали к тому, что они скорее дальневосточники, чем сибиряки?

- Точно! В 1996 году у нас была принята программа развития Дальнего Востока. А в период после 2005-го была принята новая редакция. Она стала программой по развитию Дальнего Востока и… Забайкалья! Туда были включены как раз Бурятия и тогда Читинская область, позже ставшая Забайкальским краем. Это неслучайно в том плане, что эти две территории тяготели к близости с Китаем.

- У нас с КНР сколько регионов граничат?

- Приморье, Хабаровский Край, Амурская область, Еврейская АО. Плюс Бурятия и Забайкалье. Во второй половине 2000-х была принята программа приграничного сотрудничества с Китаем именно этих шести регионов. И процессы экономического сотрудничества в программе, которая была отражена правительствами России и КНР, стали рассматриваться одновременно и совместно.

- То есть как с единым целым?

- Да. Вот вам и подоплека. Там же программа называлась «развитие ДВ и Забайкалья!». А потом она с 2014-го года получила новую редакцию. Там была включена и Иркутская область. И сейчас программа называется "Развитие Дальнего востока и Байкальского региона". То есть и Иркутскую область включили - чтобы было и справа, и слева от Байкала. Это программа действует до 2025 года. Но в ближайшие месяцы ожидается новая редакция этой программы.

- В 2014-2015-м годах планы были не слишком приближенные к реальности?

- Они были наполеоновские. Там триллионы рублей планировалось вложить. Общая сумма 8-9 триллионов. На срок до 2025 года. Причем бюджетные инвестиции предполагались миллиардов 500-600 рублей. А остальное — от крупнейших российских компаний. Сейчас планы стали более скромные и реалистичные. Но концепция развития Дальнего Востока в свете всех последний решений — она включает не только Бурятию и Забайкалье, но и Иркутскую область.

- Что будет дальше?

- Ну из этой тройки Байкальского региона уже исключили Иркутскую область. Думаю, подоплека включения Забайкалья и Бурятии несколько иная, чем сейчас говорят эксперты. Тут не столько то, что заработают новые инструменты, связанные с территорией опережающего развития. Или дальневосточным гектаром. Это во многом внешнеполитическое и внешнеэкономическое решение.

- Геополитика правит бал на Дальнем Востоке?

- Именно! Мы отчетливо слышим призывы Президента развивать наш Дальний Восток! Это не случайно. Азиатско-Тихоокеанский регионы бурно развивается и стратегически важен для нас. До сих пор наш Дальний Восток в этой картине мира представлен слабо. Мы пока выступаем поставщиками сырья и мини-обработанной продукции. А вот этим указом президента создан прецедент. Надо перестать рассматривать Дальний Восток во внутрироссийском контексте. 90 лет назад граница ДВ проходила по Амурской области и Якутии. Сейчас принято принципиальное решение. У меня большое подозрение, что эти наши приграничные территории в ближайшие годы будут вовлечены именно во внешнеэкономические операции.

- И не только с Китаем?

- Да, еще и с Кореей, и с другими территориями, включая Японию.

- То есть инвестиции надо ожидать не внутренние, а внешние?

- Да. Это шаг направлен на то, что инвестиции придут извне. У полномочного представителя президента в ДФО Трутнева получается хороший административный ресурс. Он может именно приграничные территории рассматривать в едином целом. И в этом смысле мы видим, как растет интерес Китая. Особенно это видно по Дальневосточному экономическому форуму.

- Интерес китайцев и японцев, например, во Владивостоке и на Сахалине понятен. А чем им могут быть привлекательны Забайкалье с Бурятий?

- Там уже есть специальные пограничные переходы. Существуют серьезные транспортные связи. Есть прямой выход в Китай в Забайкальском крае. Есть переходы автодорожные. Регулярные рейсы из Читы.

- А сырьевая составляющая?

- В основном лес, который с удовольствием покупают китайцы. Есть рудные материалы. Но когда подключится административно-политический ресурс в лице полномочного представителя,то вовлечение этих территорий во внешнеэкономические процессы станет более активным. Вот это и позволит поднять экономический потенциал двух субъектов.

- Это решение с очень долговременным прицелом?

- Да. Дело не только в территории опережающего развития. Тут более глубокий смысл. Который мы до конца можем и не понимать. Распространить нормативное регулирование дальневосточных субъектов на два новых региона — это слишком простое объяснение. Тут скрыты более глубокие причины, которые мы увидим в ближайшие полгода-год. Я вижу, что в Еврейской АО и в Благовещенске строят два моста. То есть там уже выстраивают логистику. И в Бурятии с Забайкальем — уверен — будут совместные проекты. Они под эгидой полпредства как некоего верховного органа управления могут развиваться быстрее. Иркутская область от Китая отделена Монголией. На Алтае от Китая отделяют Саяны — там не проедешь. А в двух этих регионах исторически выходы были на Китай.

- Там будем прорубать новое, более широкое окно в Азию?

- Да, именно там прорубим!