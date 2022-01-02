Эксперт поставил вопрос ребром после олимпийского демарша муфтия: "Как так?"

Председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин вместе с другими участниками Международного совета имамов устроил демарш против Олимпиады в Пекине. Руководитель идеологического отдела телеканала Царьград Михаил Тюренков, комментируя сложившуюся ситуацию, поднял вопрос ребром о самом муфтии и возглавляемой им организации.

В весьма неприглядном свете выставил себя председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ России) Равиль Гайнутдин, открыто поддержав бойкот Олимпиады в Пекине 2022 года. В то время, как президент России Владимир Путин готовится лично посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр и весьма жёстко критикует тех, кто бойкотирует и призывает к бойкоту этих международных соревнований, муфтий как раз пополнил ряды устроителей демарша.

Очевидно, что слова главы государства, сказанные во время недавних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином о том, что Москва и Пекин неизменно поддерживают друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, не были услышаны главой ДУМ России. Прошли мимо него и слова президента о "неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения".

А ведь именно политикой и попахивает тот самый демарш, что муфтий из России устроил вместе с другими участниками Международного совета имамов, объявив о запрете ехать на Игры 2022 года в Пекине из-за... притеснения уйгуров. На официальном сайте организации так и указывается в тексте сообщения (под которым стоит и подпись муфти я Гайнутдин а) , что участие в Олимпиаде якобы "напрямую послужит интересам тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров".

Р уководитель идеологического отдела телеканала Царьград Михаил Тюренков, комментируя политический конфуз муфтия, поставил вопрос ребром и заметил, что "д еятельность так называемого Духовного управления мусульман России и его главы в очередной раз вызывает вопрос: как так получилось, что именно эта организация претендует на представление интересов чуть ли не большинства мусульман европейской части нашей страны?".