Эксперт: Последние три года мир с США держится на утечках о разработках нового российского оружия

С тех пор, как 73 года назад у России появилось ядерное оружие, США пытаются создать щит противоракетной обороны (ПРО). Ради возможности безнаказанно бить первыми. Как в 1945-м по Хиросиме и Нагасаки.

Последние 20 лет США убеждали всех, что системы ПРО в Восточной Европе - защита от Ирана и Северной Кореи. Да еще пугали членов НАТО атаками террористов с ядерными и химическими бомбами. «Да нет у этих стран таких ракет?!», - удивлялись нашли дипломаты. Но их не слышали.

«Россия потратит деньги впустую, если вложится в вооружение против врага, которого нет. Эти деньги логичнее потратить на модернизацию российского общества», - вещал на ВВС 7 лет назад генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Но ВПК России, невзирая на западные увещевания, выдал принципиально новые виды вооружений. И вовремя.

По данным наших военно-дипломатических источников США развернули более 400 ракет ПРО, направленных против России. В Калифорнии и на Аляске появилось 40 новых шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. 180 противоракет Standart-3 размещены на кораблях ВМС США в Атлантике и Тихом океане. Десятки элементов ПРО развернуты на американских базах в Японии, Испании и Румынии.

Россия потратит деньги впустую, если вложится в вооружение против врага, которого нет, - вещал генсек НАТО Андерс Фог РасмуссенФото: EAST NEWS

«Последние три года мир держится на намеренных утечках о разработке в России автономных подводных аппаратов-беспилотников с мощными ядерными боеголовками, способных потопить американский континент. Военным США не дают поднять над Россией меч только потому, что они не смогут прикрыть своего налогоплательщика щитом, - объяснил «КП» информированный дипломат.

Сегодня американцам дали понять: случись завтра Третья мировая, личные бункеры уже не помогут. Дырявый противоракетный зонтик не оставит времени собрать вещи и добраться до бомбоубежища.

Путин о новой ракете: дальность нового оружия неограничена."Ни у кого нет такого оружия, как у России. А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - подчеркнул президент во время оглашения своего Послания Федеральному собранию

- Если НАТО применит против России любое оружие, по территории США последует тотальный удар. Только после этого мир поймет, чей противоракетный щит прочнее. Развернутые элементы ПРО в космосе дадут возможность членам НАТО во всех красках видеть последние секунды существования США, - объясняет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ксения Собчак и Владимир Жириновский поспорили о родственных кланах в политике Дырявый противоракетный зонтик не оставит времени собрать вещи и добраться до бомбоубежищаФото: EAST NEWS

- 400 ракет ПРО нашим новинкам не помеха?

- Это забор из гнилого штакетника. Все их базы и морские группировки будут подавлены высокоточным оружием с гиперзвуковой скоростью. Мы единственная страна в мире, которая таким обладает. Ракеты ПРО бесполезны против оружия со скоростью более 10 махов, не имеющему ограничения по дальности полета.

- Зачем мы рассказали о новинках?

- Эти системы уже выпускаются серийно и стоят на боевом дежурстве. Но в России есть и другие перспективные сверхсовременные системы вооружения. Крылатая ракета с ядерной установкой «Сармат» - прошла полный объем испытаний. Скоро заменит на боевом посту самую тяжелую в мире межконтинентальную ракету «Воеводу», которую в НАТО прозвали «Сатана». Такая ракета может сколько угодно маневрировать, и в итоге доставить на территорию страны-агрессора хоть через Северный, хоть через Южный полюс все, что нам угодно.

Путин представил новую ядерно-энергетическую установку «Сармат».«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», - сказал президент о новом оружии в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

- Официальные лица США опять твердят, что создаваемая американская глобальная ПРО якобы не направлена против России.

- Очевидно, новые методички еще не разослали. А если серьезно, разработки российских ученых не позволят Пентагону в обозримом будущем нанести безнаказанный удар. При этом Россия не нарушила ни одни из существующих договоров, в том числе о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Путин представил авиационный ракетный комплекс "Кинжал".В послании к Федеральному собранию президент рассказал о новой сверхзвуковой ракете, которая осуществляет маневрирование на всех участках полета и преодолевает все существующие системы ПРО