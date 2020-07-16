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Эксперт: после атаки на Крымский мост Украина развалится
16 июля 2020, 19:00 • 78 • Политика
В Москве отметили бахвальство представителей Минобороны Незалежной устаревшими американскими катерами
Как только Украина нанесет хотя бы один удар по Крымскому мосту своими хвалеными ракетами советского образца "Нептун", о чем киевские военные начальники регулярно в последнее время говорят, на этом и закончится государственность соборной. Такой прогноз дал военный эксперт, главред издания "Сегодня.ру" и Аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.
По его словам, командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа и целая армия украинских экспертов пугают местное население и западных партнеров Киева "вот-вот" нападением России на соборную. Однако "вторжения" все никак не происходит. Зато сами власти Незалежной готовят новые провокации в Донбассе.
"Крым не рассматривается Киевом, потому что самоубийством будет пускать украинские ракеты по Крымскому мосту. Не факт, что они долетят, а если долетят, этот залп будет последним для нынешней украинской государственности", – сказал в интервью изданию "ФедералПресс" Котенок.
Он отметил, что у Киева есть планы по переброске в акваторию Азовского моря нескольких быстроходных устаревших катеров, которые он приобрел у Вашингтона. Они будут доставлены в регион, чтобы "имитировать некую военную силу возле той части берега, который контролирует Украина", считает эксперт.
Ранее о потере государственности Незалежной при попытке обстрелять транспортный переход через Керченский пролив уже предупреждал украинскую сторону военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков. По его мнению, все эти воинственные речи с берегов Днепра направлены на внутреннее потребление.
С российскими специалистами согласны и их украинские коллеги. Так, местный экономист Максим Гольдарб заявил, что России нет смысла нападать на разграбленную страну, а вот отечественным коррупционерам война нужна, чтобы прикрыть масштабное воровство внутри Украины.
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