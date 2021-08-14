Эксперт: Помешать запуску "Северного потока - 2" может только новое правительство Германии

Помешать запуску газопровода "Северный поток - 2" может только новое правительство Германии, считает эксперт Сергей Фёдоров.

В случае необходимости Германия имеет все возможности для того, чтобы отстоять проект "Северный поток - 2" в Евросоюзе. Об этом в интервью ИА "Экономика сегодня" заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

По словам эксперта, попытки американцев "выломать руки" европейцам раздражает многих на старом континенте. Ранее Вашингтон уже вводил санкции против компаний, которые ведут бизнес с Ираном, что вынудило Европу разработать обходные механизмы.

Аналогичный сценарий может повторится и в случае с "Северным потоком - 2". Главной угрозой остается закрытие внутренних рынков, ибо экономики Германии и Франции ориентированы на экспорт. Санкции же грозят полномасштабной торговой войной.

"В ЕС будут препятствовать возможным действиям США, угрожающим вхождению в строй "Северного потока - 2", но надо понимать, что на континенте нет единства", - пояснил эксперт.

Германия настаивает, что газопровод является экономическим проектом, который нужен европейской и немецкой экономикам. Против выступают Польша и Прибалтика, которые готовы поддержать американские санкции.

Впрочем, Берлин остается экономическим лидером ЕС. Немцы также заключили с американцами соглашение по "Северному потоку - 2". И пока запуску трубопровода может помешать только новое правительство Германии.

Как ранее заявил сенатор Алексей Пушков, американцы не смогли помешать достройке "Северного потока - 2". Поэтому теперь они попытаются заблокировать процесс ввода газопровода в эксплуатацию.

Именно с этим парламентарий связывает решение Вашингтона назначить Амоса Хохштейна на пост старшего советника госсекретаря США по энергетической безопасности. При этом ему поручили заняться вопросами "снижения рисков", которые якобы представляет трубопровод.

Не исключено, что США намерены обложить "Северный поток - 2" драконовскими условиями и требованиями, чтобы ослабить позитивный эффект от ввода газопровода в эксплуатацию, передает телеканал "360".

По мнению директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, в случае прекращения транзита газа из России Украина останется без голубого топлива.

Киев использует реверсный газ, который всё равно поступает в Европу из России - через украинскую ГТС. Однако даже если контракт с Москвой не будет продлён, транзит не прекратится.

Особенно это актуально в случае резкого увеличения потребностей Европы в топливе и нехватке мощностей "Северного потока" и "Северного потока - 2". В таком случае России придётся использовать украинский маршрут.

"Но речь будет идти о выкупе конкретных объёмов, как это происходит с Польшей. И никакого реверса Украина не получит - если только она не договорится с кем-то из европейцев", - цитирует слова эксперта РИА ФАН.