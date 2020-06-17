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Эксперт: Получив транш в $2,1 млрд от МВФ, Украина может объявить дефолт, чтобы не возвращать этот долг

17 июня 2020, 19:25  •  184 • В России

На днях Украина получила от Международного валютного фонда новый транш на $2,1 млрд. В целом же МВФ одобрил очередной пакет кредитов для Украины на сумму в $5 млрд. Заметим, весь бюджет Украины на 2020 год — примерно $48,2 млрд. И за нынешние (и прежние) кредиты придётся как-то расплачиваться.

Но как? По мнению экспертов, Киев готов… просто отказаться платить западным партнёрам, объявив дефолт по долгам. Тем более, у него может появиться новый могучий покровитель на Востоке (и отнюдь не Россия). Об этом «КП» рассказал специалист по международной политике, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей — Виталий Манкевич.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО СТРАНА НА ГРАНИ ДЕФОЛТА?

Заранее прошу прощения — начну со сложного. Есть такое понятие как «кредитный дефолтный своп» (CDS). Допустим, вы купили ценные бумаги какого-нибудь государства — например, «страны Икс». Но вот начинается глобальный экономический кризис, вы боитесь, что «страна Икс» объявит дефолт по долгам, а вы, стало быть, потеряете свои вложения.

Тогда вы покупаете на финансовом рынке… страховку на случай банкротства «страны Икс». Эта ценная бумага и называется — кредитный дефолтный своп.

Но в организации, которая продаёт вам такую страховку, тоже не дураки сидят. Тут как в автобизнесе: цена страховки для лихого гонщика со множеством ДТП будет дороже, чем для дедушки, раз в неделю выезжающего на дачу.

То есть чем выше вероятность банкротства «страны Икс» — тем выше стоимость нашего кредитного дефолтного свопа. Считается она в пунктах.

Так вот: стоимость 5-летних CDS Украины сейчас колеблется у отметки в 500 пунктов (временами зашкаливая за тысячу). Для сравнения, у Германии — 16,3; у России — 80,9.

Показатель ниже 100 пунктов, означает низкую вероятность дефолта; выше 300 — повышенный риск. Так, у Аргентины, которая недавно допустила технический дефолт, цена CDS превышает 6000 пунктов.

Значит ли это, что дефолт Украины реален? Или Киев способен сохранить платежеспособность в текущих условиях?

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Фото: Михаил Григорьев/ТАСС

ОБЩИЙ ДОЛГ — $84 МИЛЛИАРДА

Попробуем подсчитать. Евросоюз на текущий момент выдал Украине кредитов более чем на 3,8 млрд евро — рекордная сумма для программы помощи странам-партнерам ЕС. А весь внешний долг Незалежной составляет около $84 млрд долларов: с учетом выданного в мае кредита из ЕС на 500 млн евро, но без учёта нового пятимиллиардного транша МВФ, первая часть которого пришла в середине июня.

Формально этот кредит выдан для преодоления последствий Covid-19. Ради его получения Киев пошёл на рекордные уступки: повышение стоимости коммуналки для населения, а также принятие «антиколомойского закона» (как известно, предыдущий президент Порошенко национализировал Приват-банк — один из крупнейших в стране, принадлежавший олигарху Игорю Коломойскому; последний негласно поддерживал победившего на выборах-2019 Владимира Зеленского, но теперь его планам вернуть утраченное имущество и влияние поставлен законодательный барьер).

Так или иначе, политический климат Украины в ближайшее время может снова стать нестабильным: многие депутаты Рады не согласны на предложенные МВФ условия, начинается новый раунд внутренней борьбы, побочным итогом чего может стать объявление дефолта.

Здесь мнения киевской элиты разделились: одни считают, что выгоднее объявить дефолт и потратить сэкономленные деньги на развитие страны (или своего кармана, что тоже типично для украинских чиновников); другие, наоборот, связывают дефолт с утратой суверенитета и окончательным обнищанием.

Хотя, надо сказать, и «план Б» — от кого ещё можно получить финансы и заделать бреши по кредитным платежам? — в Киеве имеется.

КИТАЙСКИЙ ГАМБИТ ЗЕЛЕНСКОГО

Надежда — сближение со странами Азии. Президент Владимир Зеленский в апреле заявил: как только всемирный карантин прекратится, он совершит официальный визит в Китай и Индию. Недавно просочилась новость, что Украина намерена отменить визовый режим для этих двух стран.

А в докоронавирусные времена интересно было наблюдать за поведением украинских делегаций во время визитов в Китай: несмотря на снос памятников Ленину в самой Украине, в особенности в ее западных регионах, — в КНР украинские чиновники с удовольствием фотографировались на фоне коммунистических флагов. И в целом акцентировали внимание, что «все мы — родом из СССР», страны, во многом идеологически близкой к нынешнему Китаю.

Определённые результаты есть. По итогам 2019 года «Красный дракон» стал крупнейшим торговым партнером Украины, вытеснив Россию. Экспорт Украины в КНР оценивается в $3,59 млрд; китайский экспорт на Украину — $9,19 млрд. Всего же за прошлый год экспорт Украины в Китай вырос на 63,3%, а импорт оттуда — почти на 21%.

Далее, за последнюю пятилетку Украина увеличила экспорт зерновых в Китай в 20 раз. Сейчас из-за обострения между Китаем и США она имеет шансы стать главным поставщиком кукурузы в Поднебесную.

НО ОКОВЫ КРЕПКИ?

В общем, план хорош: заткнуть кредитные дыры за счёт юаней. Но Зеленский, несмотря на всю свою харизматичность, здесь пока проваливается. Дружить с Пекином ему мешают Штаты. Самый характерный пример — в начале 2020 года сорвалась сделка по продаже двигателестроительного предприятия «Мотор Сич». Его (вместе с технологиями) хотел купить Китай, но под жестким давлением из Вашингтона сделка была завернута Антимонопольным комитетом Украины. Ибо в противном случае американцы пригрозили заблокировать военную помощь Киеву.

Результат: отношения с Москвой, несмотря на заигрывания в начале президентства Зеленского, не выстроены, а западные патроны готовы давать деньги только на кабальных условиях с элементами внешнего управления. Возможно, в этой ситуации дефолт и правда является тем самым ходом конем, который позволит украинским властям перевернуть на первый взгляд безнадежную геополитическую партию и пойти на сближение с Москвой, Берлином и Пекином?

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