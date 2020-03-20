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Эксперт: Польша не может претендовать на Калининград — они больше ностальгируют по землям Западной Белоруссии

20 марта 2020, 12:00  •  94 • В России

Популярное польское издание «Выборча» опубликовала статью, в которой рассуждают о том, что было бы неплохо, если бы Калининградская область вошла в состав Польской республики. Одно из обоснований такого «перехода» - то, что жители этого эксклава в течении многих лет привыкли к почти свободному перемещению людей и товаров между своим регионом и соседней страной. И сейчас, в период повсеместного закрытия границ из-за коронавируса, «исходя из человеколюбия», было бы логично, с точки зрения газеты и ее читателей, чтобы калининградцы не были изолированы от мира. А жили бы в Польше. То есть автор польского СМИ, приводя подобные мнения читателей своего издания, исходит из «соображений гуманизма». Но отнюдь не из соображений исторической справедливости или геостратегических реалий.

Почему вдруг поляки так воспылали человеколюбием в восточным соседям? Об этом «КП» спросила известного эксперта по польской проблематики Оксану Петровскую из РИСИ.

- Поляки считают, что калининградцам было бы лучше в составе их страны, чем в составе России — это мнение уже выходит на государственный уровень?

- Еще нет. Ни в польском правительстве, ни в сейме подобных претензий до сих пор не возникало. Автор публикации в «Выборче» может что угодно считать. Но польское руководство до территориальных притязаний относительного Калининградской области все-таки еще не дошло. Речь Посполита была совсем в иных границах. И польские мечтания могли касаться скорее некоторых белорусских территорий, чем калининградских. Подобные претензии могут привести, мягко говоря, к серьезным юридическим последствиям.

- Полякам ведь самим по итогам Второй мировой достались восточногерманские земли?

- Именно. Надо учитывать, что западные земли Польши — это же бывшие территории Германии. Но известно - чем больше прихватываем, тем увереннее себя чувствуем...

- В статье есть пассаж про «зеленых человечков» из Польши, которые могли бы ступить на землю Калининградской области.

- Чего реально поляки опасаются — это того, что Россия пробьет так называемый сувалкинский коридор и будет прямое соединение Калининграда с основной Россией. Хотя там выход на Белоруссию, но они как то считают, что выход именно на Россию. Вот это - та «реальная угроза», которой поляки боятся. И "присоединение Калининграда", наверное, помогло бы им такой потенциальной угрозы избежать .

- Наверное, больше всего они опасаются усиления российской военной и военно-морской группировки в Калининградской области?

- Для Варшавы это очень тревожно. И ракетные установки, и новые корабли ВМФ… Именно Польша добивается от НАТО и от США, чтобы здесь было больше натовских войск и баз — для «противодействия русским». Главный мотив — здесь стоят российские ракеты и завтра нас могут захватить.

- Но то что эти земли все-таки до Второй мировой войны была территория Восточной Пруссии — но уж никак не Польши — в Варшаве хотя бы помнят отчетливо?

- Это они помнят хорошо. И с исторической точки зрения, повторюсь, никаких претензий у поляков нет. Тем более, они понимают свою уязвимость, как я уже сказала, по поводу «своих» западных земель, исторически немецких. Ностальгируют же они по-настоящему по территориям на Западе Белорусии.

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