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Эксперт погадал на пальцах Путина: Тайна, о которой все молчат

07 июля 2021, 01:05  •  45 • Политика
Эксперт погадал на пальцах президента России Владимира Путина. Тайна русских военных, о которой все молчат, раскрыта - натовцев просто дурачили.
Целью провокации британского эсминца Defender было не только демонстративно заявить о непризнании суверенитета России над Крымом, но и осуществить разведку. Об этом заявил в разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Он обратил внимание, что пока эсминец вторгался в территориальные воды России, в воздух был поднят один из лучших разведывательных самолётов США. Американцы и британцы рассчитывали засечь сигналы радиолокационных станций, а также локаторов береговых систем "Бал" и "Бастион". Однако русские военные прекрасно осведомлены о планах натовцев, поэтому подготовили множество ложных сигналов. То, что иностранная разведка принимает за локаторы "Бастиона", может быть обычным генератором, который испускает специальный сигнал. Таким образом, США и Британия получили дезинформацию вместо достоверных сведений.
Вы помните загадочные слова Путина о том, что мы кое-что показывали, а кое-что показывали не так, как это было на самом деле? Он тогда приложил палец к губам и сказал: "Я думаю, военные меня простят". Но теперь уже, конечно, можно приоткрыть эту тайну, о которой президент промолчал. Мы просто дурачили и американскую, и британскую, и натовскую разведку, не включая истинные радары или радиостанции, локаторы,
- пояснил Баранец.
Напомним, 23 июня британский эсминец Defender углубился на три километра в территориальные воды России у берегов Крыма. Русским военным пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, чтобы скорректировать маршрут нарушителя и выгнать его.

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