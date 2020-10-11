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Эксперт подсказал "копеечный" способ застолбить влияние России. Норкин не сдержал эмоций

11 октября 2020, 14:25  •  130 • Политика
Президент Фонда защиты национальных ценностей, кандидат политических наук Александр Малькевич подсказал "копеечный" способ застолбить влияние России. Он уверен - успех гарантирован. Андрей Норкин не сдержал эмоций.
Тема программы "Место встречи" 9 октября определялась фразой "Жёстче надо быть?!". Гости студии вместе с ведущим рассуждали, почему Россию втягивают во внутренние дела других стран и не пора ли отказаться от дипломатических формальностей.
Александр Малькевич, один из участников дискуссии, подсказал "копеечный" способ застолбить влияние России. Он рассказал, что был в столице Эфиопии Аддис-Абебе. В центре города есть проспект Александра Пушкина. Стоявший там бюст Пушкина после ремонта улицы убрали. Теперь горожане просят вернуть памятник великому русскому поэту, у которого есть (по некоторым версиям) эфиопские корни.
"У нас такое количество скульпторов разнообразных… Ну сделайте памятник Пушкину, подарите. Это копейки стоит! Привезите, поставьте в центр Аддис-Абебы", - предложил Малькевич.
После этих слов Андрей Норкин не смог сдержать эмоций.
"Ну хорошо, в Аддис-Абебе мы проблему решим", - произнёс ведущий и засмеялся.

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