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Эксперт: Под «крышей» Зеленского Коломойский хочет сожрать всех олигархов, включая Порошенко

23 июля 2019, 16:54  •  101 • В России

КТО ПЛЮЕТ НА МИНСК?

- Дмитрий Разумков, потенциальный спикер Верховной рады, отверг амнистию для защитников Донбасса — так глава президентской партии «Слуга народа» торпедирует Минские договоренности?

- Что все возбудились по поводу высказывания Разумкова? Ведь сам Зеленский открытым текстом заявлял, что никаких переговоров Киева с ДНР и ЛНР не будет.

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- А это один из ключевых момент минских соглашений?

- Да, под которыми стоит подпись президента Украины(прежнего). То есть нынешний президент незалежной заранее и открыто заявил, что не намерен исполнять минские соглашения!

- Его подчиненные дуют в ту же дуду?

- Ну конечно! И когда его чиновник заявляет то же самое, но несколько в другом аспекте, все почему то изумляются и восклицают — ах, неужели они Минск соблюдать не будут? Да, не будут!

Дмитрий Разумков, потенциальный спикер Верховной рады, отверг амнистию для защитников ДонбассаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Так Порошенко о том же пел?

- Вот именно, и предыдущий президент говорил, что не собирается выполнять минские договоренности! Что не мешает им при встречах с западными партнерами регулярно заявлять, что Киев, конечно же, привержен минским соглашениям. И, ясное дело, намерен их исполнять — когда их выполнит и Россия. Вот эта сказка про белого бычка и будет продолжаться до бесконечности. А мы будем постоянно изумляться — да неужели? И Запад им это позволяет делать.

ЧЕМУ НЕ РАДА ЭТА РАДА

- Получается, новая Рада, в большинстве своем, имеет антироссийский настрой и решения станет принимать соответствующие?

- Если минские решения выполняются полностью — то они ликвидируют последствия госпереворота 2014 года. Те, кто организовывал госпереворот — они разве заинтересованы в этом? Естественно, нет. Они были вынуждены подписать в начале 2015-го договор в Минске, потому что была опасность, что этот киевский режим рухнет вообще.

- Но американцы там подсуетились...

- Через несколько месяцев госпожа Нуланд нашла прекрасный способ, как не выполнять договоренности Минска. Там ведь в начале говорится о необходимости прекращения огня на Донбассе. И она сказала: ну всё, раз огонь не прекращают — значит, «та сторона» не выполняет условия Минска! И эту сказку рассказывают уже пять лет.

- Иначе Вашингтону придется признать, что он потерпел поражение на Украине?

- Именно! Собирается он это делать? Похоже, что нет.

СТРАННЫЙ «ГОЛОС»

- Среди вошедших в Раду и тех, кто ожидает больших постов — музыкант и лидер «Голоса» Вакарчук. Он предложил принять "закон о сосуществовании". Чтобы регламентировать отношении России и Украины — «во избежании двойных стандартов».

- Партия Вакарчука для того и продвинули в Верховную раду. Был теоретическая опасность, что не удастся так задействовать административно-технический ресурс, чтобы обеспечить победу «Слуги народа» в той мере, чтобы она могла создать однопартийное правительство. Вот так, на всякий случай, провели в Раду и партию Вакарчука.

Среди вошедших в Раду и тех, кто ожидает больших постов — музыкант и лидер «Голоса» ВакарчукФото: REUTERS

- Чтобы можно было заключить с ней соглашение?

- Да, и обеспечить продолжение того же курса, который был задан в 2014-м году. Этот курс — превращение Украины в Анти-Россию - он и будет продолжаться. Это две стороны одной медали. Разрушение духовных, культурных, экономических связей под лозунгом «приобщения к культурным ценностям запада». Вакарчук же ратует, в числе прочего, за защиту прав гомосексуалистов, за однополые браки.

- Новая рада сможет вскоре принять такой закон, о котором заявил Вакарчук?

- А почему нас это удивляет? Украинскую экономику обрушили что, по глупости? С 2014-го последовательно разрушали все те связи с Россией, которые могли себе позволить разрушить. До одного предела. Чтобы это не привело к краху режима, установленному в 2014-м. Оттого, что страдали предприятия, разрывались кооперационные связи и огромное число людей оказывалось на улице… Это никого не волновало. Это что, глупость? Нет, это сознательная политика. Был у них министр экономики в первом правительстве Порошенко, Абрамавичюс. Он как достижение своего управления экономикой преподнес факт, что за время, пока он руководил, на 60 процентов снизился товарооборот с Россией.

ТРЕВОГА ОЛИГАРХОВ

- Но потом товарооборот стал подниматься?

- Потому что слишком большая нагрузка ложилась на западных спонсоров, чтобы поддерживать этот режим. Потому, что только из России можно было быстро получить ресурсы, без которых украинская экономика существовать не могла. И потому Россия поставляла все время поставляла нефтепродукты. И могли бы без российской солярки танки ВСУ маневрировать в районе Донбасса?

- Олигархи, заинтересованные в экономических отношениях с Россией, не щелкнут по носу господина Вакарчука?

- У нас тут такой вульгарный материализм процветает… Все считают, что все определяются баблом. Евросоюз потерял десятки миллиардов евро не моргнув глазом — из-за политической целесообразности. И обрушить отрасли украинской экономики тоже было выгодно политически. И олигархи ничего сделать не смогли - те, кто, зарабатывал немалые деньги на торговле с Россией.

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- Порошенко собирается возглавить оппозицию на основе евро-интеграционных идей — которые в его интерпретации имеют четко антироссийскую основу.

- Это все в общем контексте. Зеленский на словах должен демонстрировать миролюбие и стремление к налаживанию отношений. А на деле продолжать все то же самое. Тот же курс — да, "не дают проводить хорошие реформы", но видите хоть у нас в Раде и большинство, все равно ведь давят со всех сторон! И сам Порошенко кровно в этом заинтересован.

Порошенко собирается возглавить оппозицию на основе евро-интеграционных идейФото: REUTERS

- Почему?

- Потому что власть и деньги на Украине связаны тесно. Когда Янукович был президентом, он пытался стать единственным олигархом страны. Давил остальных олигархов. Когда Порошенко стал олигархом —уже он пытался давить остальных. И тоже хотел стать единственным. Сейчас он понимает, что господин Коломойский попытается, под прикрытием Зеленского, сожрать всех остальных, включая и его, Порошенко. Но это не удастся. Они постоянно пытаются съесть друг друга.

ДОНБАСС В УПОР НЕ ВИДЯТ

- Лидеры трех партий, прошедших в Раду, разными словами говорят об одном и том же — Россия враг, ориентируемся на Запад. И на что России надеяться ?

- Надо наконец понять, что эта проблема сама не рассосется. Не надо сидеть на берегу и ждать труп врага, который проплывет мимо. Конструктивного диалога с этими людьми у нас не получится.

- Прямой диалог Киев-Москва и Киев-Донбасс — он что, теперь маловероятен?

- Диалог Киев-Москва очень даже вероятен — на Украине именно этого и хотят, игнорируя Донец и Луганск в принципе. Чтобы Россия признала себя участником конфликта на юго-востоке Украины. Киеву именно прямые переговоры с Москвой выгодны.

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