Эксперт по Украине уволен из Белого дома

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Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против американского лидера Дональда Трампа, был уволен.

globallookpress.com

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что, согласно ожиданиям, Виндман вернётся на службу в Пентагон. Глава ведомства Марк Эспер заявил, что Пентагон «приветствует всех наших сотрудников». 6 февраля американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.

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