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Эксперт по Украине уволен из Белого дома

08 февраля 2020, 02:09  •  81 • Украина
Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против американского лидера Дональда Трампа, был уволен.
 
globallookpress.com
 

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что, согласно ожиданиям, Виндман вернётся на службу в Пентагон.

Глава ведомства Марк Эспер заявил, что Пентагон «приветствует всех наших сотрудников».

6 февраля американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии. 

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