|
Эксперт по Украине уволен из Белого дома
08 февраля 2020, 02:09 • 81 • Украина
Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против американского лидера Дональда Трампа, был уволен.
globallookpress.com
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что, согласно ожиданиям, Виндман вернётся на службу в Пентагон.
Глава ведомства Марк Эспер заявил, что Пентагон «приветствует всех наших сотрудников».
6 февраля американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2020, 18:12
|
01 февраля 2020, 16:12
|
06 февраля 2020, 04:54
|
01 февраля 2020, 14:24
|
07 февраля 2020, 16:39
|
06 февраля 2020, 08:09
|
02 февраля 2020, 03:24