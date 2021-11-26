Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
Главная / Политика

Эксперт по лжи разобрал интервью Лукашенко BBC

26 ноября 2021, 18:05  •  118 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Во время беседы с журналистом белорусский президент не врал
Многие эксперты уже высказали свое мнение об интервью Александра Лукашенко британскому BBC. Теперь до него добрался и физиогномист Илья Анищенко, который детально разобрал поведение белорусского президента. 
Эксперт по лжи и жестам пришел к выводу, что в ходе интервью Стиву Розенбергу Лукашенко не врал. Да, он активно махал руками, временами был чересчур эмоционален, но лжи в его словах не было. 
Также Анищенко указал, что Александр Григорьевич стал использовать новые жесты. Первый из них – "расширительный". Особенно активно Лукашенко им пользовался, когда говорил о миграционном кризисе на границе с европейскими государствами. Например, когда белорусский лидер заявляет, что не будет задерживать нелегалов на своей границе, он ставит кулак на бедро и немного отводит локоть. Как отметил эксперт, это говорит об абсолютной уверенности Лукашенко в своих словах. 
"Жесты совпадают с тем, что он говорит. И жесты очень хорошие – обеими руками, без каких-либо подергиваний", 
– резюмирует Анищенко. 
Также во время разговора Лукашенко клал руку на сердце, как бы подчеркивая, что он говорит честно. Когда же Розенберг спросил о сторонней помощи мигрантам, президент заявил, что не будет в этом разбираться, подчеркнув эту фразу резким жестом обеих рук. 
Еще один любопытный жест физиогномист назвал "щепоткой". Лукашенко использовал его, когда говорил о том, что и дальше будет пропускать мигрантов через белорусскую границу, подтвердив свои намерения невербально. 
В тот момент, когда речь зашла о ликвидации негосударственных организаций, то на лице Александра Григорьевича появилось явное отвращение. Примерно такое же выражение лица было у Лукашенко, когда он говорил о Светлане Тихановской в предыдущих интервью. 
Лукашенко, считает эксперт, по-прежнему эмоционален, но в сейчас он чувствует себя гораздо увереннее.  
"Наверное, история с мигрантами сыграла в его сторону, с точки зрения того, что Евросоюз не принимает многих мигрантов к себе. На этом фоне Лукашенко чувствует себя победителем", 
– подытожил физиогномист. 
Ранее сам Розенберг рассказал о поведении Лукашенко во время интервью. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





118
Источник
Похожие новости
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
26 ноября 2021, 10:30
Стали известны планы нового лидера Германии относительно России. Есть о чём поговорить
26 ноября 2021, 14:35
Лукашенко прибыл на границу с Польшей и поставил ультиматум
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее...
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точк...
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 16:15
Соловьев указал на панику и растерянность Зеленского из-за России
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
19 ноября 2021, 20:55
Британия кинула Украину? "Выгодный" кредит для ВСУ оказался с подвохом
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.