Эксперт по химоружию: Выздоровление Навального опровергает версию о "Новичке"

Быстрое выздоровление Алексея Навального может говорить о том, что блогер был отравлен медикаментозными препаратами. Такое мнение в интервью Ura.ru озвучил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Эксперт обратил внимание, что Навальный быстро вышел из комы и уже начал восстанавливаться.

"Нужно отравиться веществом средней тяжести. Поэтому думаю, что "Новичка" не было", - считает он.

Не исключено, что речь идет о препаратах для лечения нервных заболеваний. К тому же история со шпионом Сергеем Скрипалём показывает, что пережить отравление "Новичком" можно, но о быстром восстановлении стоит забыть.

А политолог Малек Дудаков указал на высказывания госсекретаря США Майкла Помпео, который избегает прямых обвинений в адрес Москвы в связи с делом Навального. Поведение Белого дома сильно отличается от жёстких высказываний лидеров европейских стран.

Это может быть связано с тем, что США не интересует внутрироссийская политическая повестка, ибо приближаются президентские выборы. Однако Вашингтон также оставил себе задел на будущее.

"Возможно, Трамп в случае своего переизбрания планирует действительно налаживать отношения с Россией. Этим куда проще заниматься без озвучивания обвинений и жёсткой критики сейчас", - цитирует слова эксперта "Взгляд".