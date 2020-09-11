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Эксперт по химоружию: Выздоровление Навального опровергает версию о "Новичке"
11 сентября 2020, 10:15 • 115 • Политика
Быстрое выздоровление Алексея Навального опровергает версию об отравлении "Новичком", заявил эксперт по химоружию Игорь Никулин.
Быстрое выздоровление Алексея Навального может говорить о том, что блогер был отравлен медикаментозными препаратами. Такое мнение в интервью Ura.ru озвучил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.
Эксперт обратил внимание, что Навальный быстро вышел из комы и уже начал восстанавливаться.
"Нужно отравиться веществом средней тяжести. Поэтому думаю, что "Новичка" не было", - считает он.
Не исключено, что речь идет о препаратах для лечения нервных заболеваний. К тому же история со шпионом Сергеем Скрипалём показывает, что пережить отравление "Новичком" можно, но о быстром восстановлении стоит забыть.
А политолог Малек Дудаков указал на высказывания госсекретаря США Майкла Помпео, который избегает прямых обвинений в адрес Москвы в связи с делом Навального. Поведение Белого дома сильно отличается от жёстких высказываний лидеров европейских стран.
Это может быть связано с тем, что США не интересует внутрироссийская политическая повестка, ибо приближаются президентские выборы. Однако Вашингтон также оставил себе задел на будущее.
"Возможно, Трамп в случае своего переизбрания планирует действительно налаживать отношения с Россией. Этим куда проще заниматься без озвучивания обвинений и жёсткой критики сейчас", - цитирует слова эксперта "Взгляд".
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