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Эксперт по химоружию разрушил версию о "Новичке" для Навального: "Вспомните брата Ким Чен Ына"
31 августа 2020, 22:10 • 19 • Политика
Эксперт по химоружию Игорь Никулин разрушил версию о "Новичке", который якобы могли использовать против Алексея Навального: "Вспомните брата Ким Чен Ына". Специалист заметил, что родственник главы КНДР скончался буквально через 15 минут после контакта с ядом Vx, который, однако, на порядок слабее "Новичка". Эксперт задался вопросом - как в таком случае мог выжить Навальный?
Специалист по биологическому и химоружию Игорь Никулин прокомментировал в беседе с ИА "Красная весна" ситуацию с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
Эксперт обратил внимание, что в деле есть масса странностей. Он признался, что не понимает логики тех, кто считает, что против блогера могли использовать "Новичок" или родственные ему боевые средства.
Никулин напомнил о случившемся с братом главы КНДР Ким Чен Ына два года назад. Он скончался всего через четверть часа после контакта с ядом. Было установлено, что его отравили веществом под названием Vx.
Однако важно понимать, что данный боевой яд на порядок слабее "Новичка". Специалист задался вопросом - как в таком случае мог выжить Навальный?
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