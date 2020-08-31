Эксперт по химоружию разрушил версию о "Новичке" для Навального: "Вспомните брата Ким Чен Ына"

Специалист по биологическому и химоружию Игорь Никулин прокомментировал в беседе с ИА "Красная весна" ситуацию с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

Эксперт обратил внимание, что в деле есть масса странностей. Он признался, что не понимает логики тех, кто считает, что против блогера могли использовать "Новичок" или родственные ему боевые средства.

Никулин напомнил о случившемся с братом главы КНДР Ким Чен Ына два года назад. Он скончался всего через четверть часа после контакта с ядом. Было установлено, что его отравили веществом под названием Vx.

Однако важно понимать, что данный боевой яд на порядок слабее "Новичка". Специалист задался вопросом - как в таком случае мог выжить Навальный?