Микробиолог рассказал об "американской" версии происхождения COVID-19. Он не исключает, что впервые вирус вырвался на свободу в Европе, а в Ухань его "подбросили", чтобы обвинить Китай и насолить Трампу.

Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19. Документ оценил микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Из доклада следует, что американское разведывательное управление так и не выяснило, откуда взялся коронавирус. Ведомство не исключает как естественного, так и искусственного происхождения COVID-19.

Американцы не хотят признавать, что вирус SARS-CoV-2 - это их разработка. Именно её они, возможно, планировали использовать в качестве биологического оружия. Но факты - упрямая вещь,

- прокомментировал содержание доклада Игорь Никулин.

Он указал, что никакого природного резервуара для коронавируса нет. Более того, есть статья в научном журнале Nature medicine от 2015 года, где описывается создание вируса, заявляет Игорь Никулин.

В статье говорится, что учёные создали вирус из человеческого вируса SARS и коронавируса китайской летучей мыши,

- сказал специалист в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы".

Также специалист указал, что в 2014 году американский президент Барак Обама запретил подобные опасные эксперименты на территории США. Поэтому все подобные эксперименты и перенесли в Китай и Швейцарию. А первые вспышки COVID-19 произошли в Ухане, а затем на границах Швейцарии с Францией и Швейцарии с Италией.

Не исключено, что утечка COVID-19 произошла именно там, и в Ухань вирус "подбросили",

- высказал предположение Игорь Никулин.

По его мнению, первая утечка вируса могла быть случайной, но затем Демократическая партия США решила воспользоваться историей и повернуть её против Дональда Трампа. Потому что без этого кризиса они бы не смогли победить на выборах 2020 года, резюмировал военный эксперт.