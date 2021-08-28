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Эксперт по биооружию опроверг доклад разведки США одним фактом: "И в Ухань вирус подбросили"

28 августа 2021, 20:10  •  21 • Политика
Микробиолог рассказал об "американской" версии происхождения COVID-19. Он не исключает, что впервые вирус вырвался на свободу в Европе, а в Ухань его "подбросили", чтобы обвинить Китай и насолить Трампу.
Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19. Документ оценил микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.
Из доклада следует, что американское разведывательное управление так и не выяснило, откуда взялся коронавирус. Ведомство не исключает как естественного, так и искусственного происхождения COVID-19.
Американцы не хотят признавать, что вирус SARS-CoV-2 - это их разработка. Именно её они, возможно, планировали использовать в качестве биологического оружия. Но факты - упрямая вещь,
- прокомментировал содержание доклада Игорь Никулин.
Он указал, что никакого природного резервуара для коронавируса нет. Более того, есть статья в научном журнале Nature medicine от 2015 года, где описывается создание вируса, заявляет Игорь Никулин.
В статье говорится, что учёные создали вирус из человеческого вируса SARS и коронавируса китайской летучей мыши,
- сказал специалист в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы".
Также специалист указал, что в 2014 году американский президент Барак Обама запретил подобные опасные эксперименты на территории США. Поэтому все подобные эксперименты и перенесли в Китай и Швейцарию. А первые вспышки COVID-19 произошли в Ухане, а затем на границах Швейцарии с Францией и Швейцарии с Италией.
Не исключено, что утечка COVID-19 произошла именно там, и в Ухань вирус "подбросили",
- высказал предположение Игорь Никулин.
По его мнению, первая утечка вируса могла быть случайной, но затем Демократическая партия США решила воспользоваться историей и повернуть её против Дональда Трампа. Потому что без этого кризиса они бы не смогли победить на выборах 2020 года, резюмировал военный эксперт.

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