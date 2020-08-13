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Эксперт: план нападения США на Россию обречен на провал

13 августа 2020, 15:00  •  69 • Политика
Фото: pixabay.com
Вашингтон десятилетия вынашивает идею разгрома Москвы, но в ответ пострадают города стран НАТО
Рост антироссийских настроений на Западе может привести к тому, что президент США Дональд Трамп рискнет повторить шутку бывшего президента Рональда Рейгана и объявит России войну. Вот только сейчас велика опасность, что удар действительно решат нанести. Это станет последним днем для многих городов НАТО, предупредил военный историк Юрий Кнутов.
В 1984 году Рейган случайно при включенном микрофоне сказал, что через пять минут начнет бомбить СССР. Международный скандал удалось замять, объяснив слова президента шуткой. Хотя на самом деле в Вашингтоне тогда уже был готов план по уничтожению Москвы.
Эта идея сохраняется в умах западных политиков и военных до сих пор, отметил Кнутов. Однако сейчас среди ее сторонников не только американцы, но и поляки, украинцы, финны и т.д., а план удара по России пишут уже на уровне НАТО. Там реально обсуждают возможность одновременной атаки по Калининграду, Крыму, Курилам, а заодно и по Сирии, где находятся российские подразделения. Задумка такая: Россия растеряется, когда противник начнет бить по разным точкам, и за сутки хоть какая-то часть страны да будет для Москвы потеряна, передает "ПолитРоссия".
Но зря надеются, уверен эксперт. В последние годы ВС РФ постоянно отрабатывают оперативную переброску войск и координацию действий военных. К тому же у России есть значительное преимущество – гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире. Поэтому ответ на любую атаку противника будет однозначным.
"Он практически сотрет с лица земли значительную часть городов как в США, так и в остальных странах НАТО", - предупредил Кнутов.
Ранее военные маневры РФ в Калининградской области расценили как предостережение Пентагону.

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