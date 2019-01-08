Эксперт: Плахотнюк шлёт сигнал Западу о готовности продать землю

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдавии Николае Чубук заявил, что в условиях рыночной экономики «земля – это товар, который должен быть продан иностранцам». «Есть необходимость пересмотреть законодательство, касающееся продажи-покупки земельных участков иностранцами. Эта проблема тормозит инвестиции в сельском хозяйстве и развитие отрасли», – цитирует заявление министра молдавская газета Ziarul de garda.

Эти слова министра вызвали большой резонанс – многие политики и эксперты поспешили его раскритиковать, отмечает издание.

Александру Слусарь, бывший председатель организации UniAgroProtect, обращает внимание на то, что Чубук – первый министр сельского хозяйства, который ставит вопрос о продаже молдавской земли иностранцам. По мнению эксперта, вряд ли министр сам решился бы на подобное высказывание, скорее всего он просто озвучил политику того, кто руководит государством. А поскольку во главе руководящей партии демократов (ДПМ) стоит Плахотнюк, значит, это именно он готов всё продать Западу, лишь бы остаться у власти, но земля – это единственное богатство, которое у нас ещё пока есть», – считает эксперт.

По его мнению, проблемы сельского хозяйства Молдовы никак не связаны с продажей земли иностранному капиталу, они состоят в отсутствии последовательной и продуманной экономической политики, бизнес-климат оставляет желать лучшего, люди уезжают из сёл, нет нормального подхода к субсидированию. «Продам все, только не спрашивайте меня о коррупции, правовом государстве и оставьте меня в покое» – такова политика Плахотнюка», – говорит Чубук.

Его поддерживает депутат Тудор Делиу из либерал-демократов (ЛДПМ), который уверен в том, что правительство Молдовы готово продать всю страну, только не знает, осталось ли ещё что-то, ведь на протяжении многих лет в Молдове продавали всё, что можно продать.

«У меня большие сомнения относительно того, что деньги от продажи земли попадут в сельское хозяйство. Иностранцы, конечно, купят земли, но что они будут делать с ними, только один Бог знает. Если хотите развивать сельское хозяйство, привлекайте европейские проекты в сельское хозяйство и в сельскую инфраструктуру, а не продавайте земли, не превращайте крестьян в батраков у иностранцев», – призывает Делиу.

Бывший премьер-министр Молдовы Валерий Муравский, признаётся, что в начале 90-х он был уверен в том, что земли нужно продавать иностранцам, но сейчас его взгляды изменились. За эти годы он увидел, как к власти приходят люди, для которых не существует никаких других интересов, кроме личных, которым всё равно, что будет с сельским хозяйством страны.

«Если мы продадим землю иностранцам, будет катастрофа. Почему? Потому что у нас нет национальной власти, потому что мы знаем, как делаются законы в государстве и кого и как защищают эти законы. Я думаю, что примерно 15% земли уже продано иностранцам через подставные фирмы, но если продажа будет узаконена, рискуем превратить небольшую Республику Молдова в большую колонию», – сетует он.

Прошло всего несколько дней после скандального заявления Чубука, как он вдруг выступил с новой речью о том, что его неправильно поняли – он совсем не это имел в виду, когда говорил о том, что землю нужно продать иностранцам.

«Мне жаль, что некоторая информация вырывается из контекста, и кто-то пытается спекулировать на фоне заявлений или выводов о необходимости привлечения инвестиций в эту область. Сельское хозяйство действительно нуждается в инвестициях. В обсуждениях с иностранными инвесторами мы выявили одну из потенциальных возможностей – либерализацию продажи земельных участков иностранным гражданам. Но на данном этапе преждевременно её обсуждать», – объяснил министр. И подчеркнул, что сегодня «нет ни одного проекта об открытии молдавского земельного рынка для граждан других государств».

Один из бывших чиновников, пожелавший остаться анонимным, комментируя заявление министра, заметил, что Николае Чубук никогда ранее не поддерживал идею продажи сельскохозяйственных земель иностранцам, это явно не его идея.

«Я полагаю, что это был пробный шаг: я не думаю, что в действующем правительстве сейчас кто-то из министров может озвучивать своё личное мнение по вопросам стратегического характера. Поэтому не исключено, что заявление Чубука по продаже земли иностранным гражданам было своеобразным сигналом для западных партнёров, на что демократы могут пойти после победы на выборах», – пояснил источник.

Молдавским политикам, многие из которых имеют румынский паспорт, прекрасно известен опыт Румынии, где запрет на продажу земли был снят совсем недавно – в 2014 году. Через два года в руках иностранцев уже было 40% сельскохозяйственных угодий. По прогнозам экспертов, к 2020 году этот показатель достигнет 70%. Основными владельцами румынской земли являются итальянцы (23,4%), немцы (15,5%) и арабы (10%).

Эксперт Александр Слусарь предупреждает: «..Легализация земельного рынка притянет разного рода спекулянтов, главной целью которых станет не инвестирование в агросектор, а желание заработать на спекуляциях».