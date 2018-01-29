Эксперт: Песня о Путине стала первой композицией о лидере, победившей в "Грэмми"

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По словам Михаила Кузищева, Рэнди Ньюман более известен как автор политической иронии.

Музыкальный эксперт Михаил Кузищев прокомментировал Царьграду присуждение премии "Грэмми" композиции Рэнди Ньюмана "Путин".

По словам эксперта, при выборе победителя премии учитываются два критерия. "Во-первых, решает Национальная академия звукозаписи, во-вторых, голоса слушателей. С недавних пор там открыто общественное голосование на сайте, и каждый желающий может проголосовать. Считается, что итоговый результат совместно выбирается Академией и народными голосами, хотя до недавних пор выбирала только Академия", - пояснил он.

По словам Кузищева, песня про политического лидера впервые на его памяти становится победителем премии.

"На самом деле песня довольно саркастическая и очень амбивалентная. Есть такое слово - сардонический юмор, когда как будто восхваляется что-то, но делается это так, что вы вскоре понимаете, что это скорее стеб. Кто-то мог ее воспринять как буквально восхваляющую, а кто-то мог уловить сарказм", - отметил Кузищев.

Ранний Рэнди Ньюман, по словам эксперта, был известен именно своими саркастическими песнями.

"Он такой сатирик, который иронизирует в песнях, хотя Россия для него - довольно нетипичный случай. Он чаще иронизирует над Америкой, над американской политикой, над разными чертами американцев. То есть это для него совершенно не редкость - вот такая язвительная ирония", - сказал Кузищев. В этой связи, по его мнению, многие могли проголосовать за песню не в связи с ее музыкальными качествами, а за ее "месседж".