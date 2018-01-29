Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это Путин виноват: Предатель Родченков придумал новые обвинения президенту Росси...
Путин - красавчик, и точка: Популярный видеоблогер Сардаров поставил либералов н...
Только 7%. Русская школа на Украине – репрессии с прицелом на уничтожение
Не визжите, храбрые американские парни. Не мешайте России сосредотачиваться
Главная / Политика

Эксперт: Песня о Путине стала первой композицией о лидере, победившей в "Грэмми"

29 января 2018, 17:54  •  234 • Политика
По словам Михаила Кузищева, Рэнди Ньюман более известен как автор политической иронии.
Музыкальный эксперт Михаил Кузищев прокомментировал Царьграду присуждение премии "Грэмми" композиции Рэнди Ньюмана "Путин".
По словам эксперта, при выборе победителя премии учитываются два критерия. "Во-первых, решает Национальная академия звукозаписи, во-вторых, голоса слушателей. С недавних пор там открыто общественное голосование на сайте, и каждый желающий может проголосовать. Считается, что итоговый результат совместно выбирается Академией и народными голосами, хотя до недавних пор выбирала только Академия", - пояснил он.
По словам Кузищева, песня про политического лидера впервые на его памяти становится победителем премии.
"На самом деле песня довольно саркастическая и очень амбивалентная. Есть такое слово - сардонический юмор, когда как будто восхваляется что-то, но делается это так, что вы вскоре понимаете, что это скорее стеб. Кто-то мог ее воспринять как буквально восхваляющую, а кто-то мог уловить сарказм", - отметил Кузищев.
Ранний Рэнди Ньюман, по словам эксперта, был известен именно своими саркастическими песнями.
"Он такой сатирик, который иронизирует в песнях, хотя Россия для него - довольно нетипичный случай. Он чаще иронизирует над Америкой, над американской политикой, над разными чертами американцев. То есть это для него совершенно не редкость - вот такая язвительная ирония", - сказал Кузищев. В этой связи, по его мнению, многие могли проголосовать за песню не в связи с ее музыкальными качествами, а за ее "месседж".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

234
Источник
Похожие новости
29 января 2018, 08:09
“Британцы от меня без ума” - Трамп похвалил себя в интервью
29 января 2018, 21:09
Теперь и Израиль сверяет с Россией свою политику на Ближнем Востоке
29 января 2018, 14:39
Делегация ООН прибыла на конгресс сирийского диалога в Сочи

29 января 2018, 12:39
Участники Конгресса сирийского национального диалога прибывают в Сочи
29 января 2018, 17:54
Валютный рынок не воспринимает всерьез предстоящий доклад Минфина и Госдепа США
29 января 2018, 14:39
Родченков готовит новый фильм про допинг
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 января 2018, 04:54
Просто испарились: У России нагло и безнаказанно украли триллион долларов
28 января 2018, 15:54
Четыре польских удара по Украине
25 января 2018, 03:24
СМИ: Турция бомбит спецназ США в Сирии
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
27 января 2018, 20:24
Глава ВТО впал в ступор из-за возможного выхода России из организации
23 января 2018, 05:39
Чего не поняли необандеровцы в Раде: Закон о реинтеграции – это игра Москвы
23 января 2018, 09:09
Америка доигралась: русско-китайский военный союз выходит на повестку дня
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.