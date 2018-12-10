Эксперт: Перепродажа самого себя — отличительная черта экс-главы ФБР

Член Совета безопасности РФ Андрей Манойло рассказал, что новые заявления экс-главы ФБР Джеймса Коли о российском вмешательстве в выборы президента США — не что иное, как "торговля инсайдом" для возвращения в политику. Эксперт напомнил, что в 2016 году, предполагая проигрыш Клинтон, за несколько дней до голосования Коми возобновил расследования о ее связях с "братьями мусульманами". Сейчас же, опасаясь, что американский лидер не дотянет до конца президентского срока, Коми начал "сливать информацию противникам Трампа", пытаясь занять свое место на политической арене.

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло прокомментировал информагентству Nation News очередное заявление экс-главы ФБР Джеймса Коми о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, отметив, что данная тема является излюбленной у демократов. С помощью нее, по мнению политолога, они будут и дальше стараться свергнуть Трампа, а Коми, делая такие заявления, пытается опять взойти на политический небосклон.

Миф о вмешательстве России в президентские выборы стал, по словам Манойло, уже своеобразным раскрученным брендом демократов, которым они оперируют против республиканцев. Эта тема вообще очень хорошо вписывается в политическую идеологию демократов, сформировавшуюся еще во времена холодной войны и базирующуюся на образе внешнего врага, заявил эксперт.

Манойло напомнил, что единственным чиновником из команды Обамы, который сохранил свой пост при Трампе, был Коми. Предполагая проигрыш Хиллари Клинтон, он за несколько дней до начала голосования "торпедировал всю ее избирательную комиссию", заявив, что ФБР начинает заново рассматривать дела, связанные с утечкой секретных данных и связях Клинтон с "братьями мусульманами". Позже, когда начались расследования о вмешательстве России в выборы в США и о связях соратников Трампа с Москвой, Коми предположил, что американский президент может и не дотянуть до конца своего срока, и начал активно "сливать информацию противникам Трампа", за что и был уволен президентом.

Коми старается вернуться в политику, спекулируя темой российского вмешательства и торгуя "инсайдом, которым он якобы обладает", резюмировал Манойло.