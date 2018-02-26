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Эксперт: Перед выборами в России Украина может перейти к масштабному уничтожению мирного населения в Донецке

26 февраля 2018, 22:09  •  336 • Политика
Юрий Котенок, главный редактор портала "Сегодня.ру", военный обозреватель, рассказал в интервью телеканалу Tsargrad о возможной масштабной провокации со стороны Украины против мирного населения - обстреле центра Донецка.
В последнее время все чаще звучит информация о возможных военных провокациях со стороны Украины против мирного населения Донбасса. На границе проявляется заметная активность украинских военных. На днях снова начали обстреливать Докучаевск. Что это: бряцание имеющимся оружием накануне президентских выборов в России или напоминание о событиях четырехлетней давности, когда украинские военные "утюжили" мирный Луганск, устроив настоящую бойню.
Телеканал Царьград попросил прокомментировать развитие возможных событий Юрия Котенка, главного редактора портала "Сегодня.ру", военного обозревателя.
- Есть вероятность того, что могут начаться какие-то военные действия?
- На мой взгляд, сейчас Донбасс находится на этапе возможной провокации со стороны украинских формирований. Все зависит от нескольких факторов, и главный - это то, какую команду дадут украинским силовикам из-за рубежа.
По словам Котенка, Порошенко сейчас находится в состоянии "режима Саакашвили 08-08-08".
- Аналогия очевидная, потому что планирование операций в Донбассе сейчас осуществляется с помощью американских военных специалистов. Самый главный фактор, который удерживает Украину от боевых действий, - это позиция России. Но Украина продолжает накапливать силы на границе с Донбассом и может организовать именно масштабную провокацию против мирного населения.
О том, как это, вполне вероятно, будет выглядеть, Юрий Котенок тоже рассказал.
- За 4 года Украина еще ни разу сильно не обстреливала Донецк, хотя имеет возможность. Я считаю, что Украина может пытаться в качестве последнего аргумента ненависти, ксенофобии, потери здравого смысла и рассудка просто обстрелять центр Донецка. Луганск отчасти подвергся такой участи в 2014 году. На мой взгляд, оптимальные даты, которые подходят для киевского режима, для организации провокаций, это или канун выборов, непосредственно эти дни и часы до выборов президента России, или чемпионат мира по футболу, который проводится в России.

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