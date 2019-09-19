Эксперт перечислил возможных корейских конкурентов российских С-400: "Есть привлекательные игрушки"

Журналист-международник Аббас Джума обратил внимание на заявления Сеула по поводу интереса наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана к южнокорейским средствам ПВО. Эр-Рияд попросил южнокорейских партнеров сформулировать свои предложения по поводу укрепления системы противовоздушной обороны королевства после того, как американские "Патриоты" потерпели оглушительное фиаско при отражении атаки беспилотников на саудовские НПЗ.

Как отмечает эксперт, после заявлений президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео, признавших провал американских систем противовоздушной обороны, тревога Саудовской Аравии только усилилась. И в Эр-Рияде решили напомнить Вашингтону, что, помимо них, есть и другие страны, готовые поставлять куда более эффективное оружие.

"Тем более что американские законодатели сделали все возможное для предотвращения экспорта вооружения в Саудовскую Аравию в связи с ее преступлениями в Йемене и кровавым убийством оппозиционного журналиста Хашкаджи", - пишет Джума.

По его мнению, у Южной Кореи есть "достаточно привлекательные игрушки", которые можно рассматривать как конкурентов российских С-400. Это, например, зенитный ракетный комплекс KM-SAM, разработанный при участии российского концерна "Алмаз-Антей" на основе элементов конструкции С-300 и С-400. Он способен работать на дистанциях до 40 километров.

Кроме того, Сеул мог бы предложить Эр-Рияду системы L-SAM, способные сбивать баллистические ракеты. И этот тип южнокорейских вооружений основан на российских С-400.

Фото: скриншот telegram/Abbasdjuma