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Эксперт озвучил сценарий по отстранению Лукашенко от власти

22 октября 2021, 16:45  •  115 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
По мнению политолога, Россия требует от президента Белоруссии провести конституционную реформу
Белорусские эксперты полагают, что в двусторонних отношениях между Москвой и Минском возникла неопределенность. Некоторые действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, по мнению аналитиков, вызывают раздражение в Кремле. Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий уверен, что Россия выступает за транзит власти в РБ. 
Лукашенко сам обещал гражданам Белоруссии внести изменения в основной закон страны и вынести новую конституцию на всенародное голосование. Глава государства пошел на такой шаг после массовых акций протестов летом прошлого года. Сивицкий считает, что в референдуме кроется сценарий по отстранению Лукашенко от власти.
"Руководитель Беларуси этому сценарию сопротивляется", – отметил политолог. 
Разумеется, одним из способов разрешения политического кризиса в Белоруссии может являться смена власти. В Москве такой вариант развития событий не исключают, считает эксперт, поэтому Минску предлагается провести конституционную реформу. 
Сивицкий подчеркнул, что Лукашенко хочет, чтобы транзит власти произошел на его условиях. Кстати, ряд аналитиков предполагают, что президент РБ планирует изменить систему государственную систему так, чтобы даже при потере должности сохранить рычаги управления.
Напомним, ранее аналитик Игорь Тышкевич также заявил, что Россия настаивает на уменьшении абсолютной власти Александра Лукашенко. Кроме того, политконсультант Виталий Шкляров увидел в действиях президента Белоруссии провокации против нашей страны.
Писатель Виктор Шендерович, комментируя белорусские события, подчеркнул, что глава государства исторически обречен. В то же время политолог Сергей Чалый призвал белорусов набраться терпения, отметив, что они уже нанесли Лукашенко "смертельную рану".

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