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Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей

28 марта 2022, 07:15  •  303 • Политика
Польша больше не скрывает свою русофобию, заявил эксперт Андрей Фурсов. При этом Варшава хочет воспользоваться ситуацией на Украине.
В нынешней обстановке стало понятно, как в реальности относятся к России страны-соседи. Об этом РИА ФАН заявил глава Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Андрей Фурсов.
В частности, речь идёт о властях Польши, которые даже не скрывают свою русофобию. Эксперт не исключает, что Варшава хочет воспользоваться ситуацией, взяв под собственный контроль пять областей Западной Украины.
Среднестатистического европейца не интересует политика, но пропаганда делает своё дело. Кроме того, экономический кризис и ухудшение условий жизни спровоцировали дискомфорт.
"Проще ненавидеть русских, чем предъявить претензии к собственным политикам. На это накладывается имперское прошлое Польши, она ностальгирует по временам Речи Посполитой", - указал он.
Как ранее заявил телеканалу "360" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, Польша готова перейти черту в отношениях с Россией. Но для этого ей необходим мандат НАТО.
В Варшаве уверены, что при поддержке альянса воевать им не придётся. Так же думали и украинцы, которые хотели перебросить танки к Донецку и Луганску.

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