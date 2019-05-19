Эксперт ОЗХО обнаружил вранье в сказках о "химатаке" в сирийской Думе

Выводы, которые содержатся в докладе Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) об инциденте в сирийском городе Дума, противоречат инженерной экспертизе. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона.

Напомним, 1 марта 2019 года организация опубликовала доклад о "химатаке" в городе Дума, которая якобы произошла в апреле 2018 года. Российская сторона указывала на то, что инцидент был постановкой, которая позволила США и их партнёрам найти оправдание для нанесения ракетного удара по САР.

Левитирующие баллоны

В своих выводах ОЗХО поддержала версию о химатаке, указав, что злоумышленники якобы использовали хлор, баллоны с которым были сброшены с воздуха. Хендерсон с этой позицией не согласен.

"Наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха", - приводит его слова РИА Новости.

Группа экспертов во главе с самим Иэном Хендерсоном провели реконструкцию событий. В первом случае не совпадали следы от удара на бетонной крыше. А второй вообще поставил представителей ОЗХО в тупик, так как неповрежденный баллон лежал на кровати и никак не мог попасть в помещение при сбросе.

Химатака с привкусом постановки

Напомним, в феврале 2019 продюсер агентства BBC по Сирии Риам Далати заявил, что снятая группировкой "Белые каски" сцена в больнице после "химатаки" в Думе, была чистой постановкой, а никаких жертв на кадрах не было. Сам Далати верит, что было задействовано химоружие, но указывает на то, что фейк с больницей был нужен для усиления эффекта.

"После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной", - поведал он.

Позиция России

Непосредственно заместитель главы войск РХБЗ Сергей Кикоть обвинил ОЗХО в игнорировании правды о провокации в Думе. Как пояснил эксперт, по результатам обследования места инцидента в сирийской Думе следов применения фосфорно-органических веществ нервно-паралитического действия не было обнаружено.

Военный отметил, что собранные на месте инцидента пробы были проигнорированы специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Следов применения фосфор-органических веществ нервно-паралитического действия в сирийской Думе не обнаружено", - заявил Кикоть в марте 2019 года.

А 16 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о том, что Москва предложила Совбезу ООН принять резолюции по ОЗХО, которая позволит нормализовать работу организации и избавить ее от чрезмерной политизации.

"Мы хотим вернуть ОЗХО к нормальной работе", - рассказал он.