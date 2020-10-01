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Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались

01 октября 2020, 16:05  •  94 • Аналитика
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение регулятора.
Отмечается, что разрешение было выдано на основании ряда условий, которые должны обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода.
В частности, ввод газопровода в эксплуатацию может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию.
В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал решение Дании.
"Это было вполне ожидаемо – это некое соблюдение процедур, предусмотренных в рамках реализации проектов такого типа и такого масштаба. Знаете, единственные страны, которые реально пытаются там чему-то препятствовать, это Польша и страны Прибалтики, все остальные либо не препятствуют, либо говорят какие-то громкие слова, при этом не делают ничего. То есть, строго говоря, бо́льшая часть проблем, которая существует в массовом сознании вокруг "Северного потока-2", порождены не реально существующими препятствиями, а ожиданиями препятствий, которые могут создать те или иные страны", – сказал Александр Фролов.
По его словам, от Дании некоторые эксперты ожидали подвоха, однако все объяснилось бюрократическими процедурами.
"Я слышал досужие размышления о том, что Дания якобы может вновь отозвать выданные разрешения, будет препятствовать реализации этого проекта. В то время как единственный грех Дании – это затягивание до последнего выдачи разрешения на строительство. Но они его выдали. А дальше – это уже чистой воды бюрократия: надо выдать еще разрешение на эксплуатацию. Оно также было выдано. Отзывать что-либо в данной ситуации Дания вряд ли могла бы. Если мы посмотрим на состав инвесторов проекта, то лишь 50 процентов его финансируется российской стороной, оставшаяся часть финансируется европейскими компаниями", – отметил эксперт.
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