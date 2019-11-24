Эксперт ответил украинскому генералу, заявившему про "кошмарящую всю Европу" базу в Крыму

В интервью агентству «Укринформ» генерал Руслан Хомчак, возглавивший при президенте Зеленском Генштаб непобедимых ВСУ заявил, что Крым «рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море». Поскольку журналисты несколько обалдели от такого заявления и попросили уточнить, что имел ввиду военачальник, киевский стратег подтвердил, что с территории полуострова «Мордор» грозит не Черному и Азовскому, а именно Средиземному морю.

За комментарием «КП» обратилась к полковнику в отставке, отдавшему немало лет Службе обнаружения ядерных взрывов и оперативному штабу 12-го Главного управления Минобороны СССР Михаилу Тимошенко.

Полковник в отставке Михаил ТимошенкоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Михаил Владимирович, зачем ставший в мае этого года главою Генштаба ВСУ генерал-лейтенант делает столь странные для военного специалиста заявления о Крыме?

- Это заявления из серии «Дядя, дядя, дайте денег!». А дядя из-за океана отвечает «привяжите к ж...е веник!».

- Вы шутки шутите…

- Да какие уж тут шутки. Как можно серьезно оценивать заявления генерала, который возглавляет генштаб армии, которой нет. Нет, ну конечно, «дружественные» американские корабли в западной части Черного моря присутствуют постоянно, только ротируются раз в месяц, чтобы соблюдать положения доктрины Монтрё.

- Так ведь, в частности, эти корабли, как и корабли стран НАТО Турции, Болгарии и Румынии вряд ли дадут распространить «российское господство» на Средиземноморье — ну из Крыма то уже точно?

- Выступление пана Хомчака предназначено для конкретного потребителя. Про американцев я сказал, а в широком смысле такие высказывания направлены для тех, кто сегодня читает на мове. То есть пропагандистское выступление ориентированное не на всех граждан Украины, а на часть населения западных ее регионов. Из которых, в частности, формируют добробаты. Назначенный президентом Зеленским генерал делает заявления для националистической части электората.

- Но ведь Россия за 5 лет действительно усилила свою группировку в Крыму, там появились и современные зенитно-ракетные системы, и системы радио-электронного наблюдения и подавления…

- Ну, не было там раньше С-400 на земле и «Калибров» на кораблях, и что? Хочу напомнить, что в советское время в Крыму и береговые ракетные комплексы стояли - да, пусть и предыдущих поколений, вроде «Сопки», не «Бастионы». И действовали 11 военных аэродромов. ВВП которых были с 30-сантиметровой толщины бетоном, под которым была трамбованная полуметровая подушка из гранитного щебня. И под ним песок или известковый щебень. И что-то никто в НАТО не говорил, что СССР хочет, используя Крым, запоганить все Средиземное море. В 90-е военное хозяйство Крыма начали дербанить, за что кое-кто на той стороне получал конкретные деньги. Один из аэродромов растащили на плиты для курятников. Но это время кончилось. И это не нравится. Но пока, по доктрине Монтре, все-таки 6-йфлот США свои эсминцы держит не постоянно, а вынужден менять их.

- Наши системы радиолокации и радиоэлектронного подавления в Крыму не добивают до средиземноморских проливов?

- Даже если радар «Бабочка» стоит на 10-20-метровой насыпи, он видит на удалении километров в 300-500. А если радар стоит на выдвижной вышке комплексов С-300 или С-400, то он видит на гораздо меньшем удалении. То есть явно большая часть Средиземноморья в зону видимости не входит. А что касается «радиоэлектронного подавления» — ну какое тут радиоподавление? Спросите физиков и военных специалистов по РЭБ. Состав наших войск в Крыму известен — мы пока еще не вышли на тот уровень, что был при СССР.