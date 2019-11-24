|
Эксперт ответил украинскому генералу, заявившему про "кошмарящую всю Европу" базу в Крыму
24 ноября 2019, 20:39 • 184 • В России
В интервью агентству «Укринформ» генерал Руслан Хомчак, возглавивший при президенте Зеленском Генштаб непобедимых ВСУ заявил, что Крым «рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море». Поскольку журналисты несколько обалдели от такого заявления и попросили уточнить, что имел ввиду военачальник, киевский стратег подтвердил, что с территории полуострова «Мордор» грозит не Черному и Азовскому, а именно Средиземному морю.
За комментарием «КП» обратилась к полковнику в отставке, отдавшему немало лет Службе обнаружения ядерных взрывов и оперативному штабу 12-го Главного управления Минобороны СССР Михаилу Тимошенко.
Полковник в отставке Михаил ТимошенкоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
- Михаил Владимирович, зачем ставший в мае этого года главою Генштаба ВСУ генерал-лейтенант делает столь странные для военного специалиста заявления о Крыме?
- Это заявления из серии «Дядя, дядя, дайте денег!». А дядя из-за океана отвечает «привяжите к ж...е веник!».
- Вы шутки шутите…
- Да какие уж тут шутки. Как можно серьезно оценивать заявления генерала, который возглавляет генштаб армии, которой нет. Нет, ну конечно, «дружественные» американские корабли в западной части Черного моря присутствуют постоянно, только ротируются раз в месяц, чтобы соблюдать положения доктрины Монтрё.
- Так ведь, в частности, эти корабли, как и корабли стран НАТО Турции, Болгарии и Румынии вряд ли дадут распространить «российское господство» на Средиземноморье — ну из Крыма то уже точно?
- Выступление пана Хомчака предназначено для конкретного потребителя. Про американцев я сказал, а в широком смысле такие высказывания направлены для тех, кто сегодня читает на мове. То есть пропагандистское выступление ориентированное не на всех граждан Украины, а на часть населения западных ее регионов. Из которых, в частности, формируют добробаты. Назначенный президентом Зеленским генерал делает заявления для националистической части электората.
- Но ведь Россия за 5 лет действительно усилила свою группировку в Крыму, там появились и современные зенитно-ракетные системы, и системы радио-электронного наблюдения и подавления…
- Ну, не было там раньше С-400 на земле и «Калибров» на кораблях, и что? Хочу напомнить, что в советское время в Крыму и береговые ракетные комплексы стояли - да, пусть и предыдущих поколений, вроде «Сопки», не «Бастионы». И действовали 11 военных аэродромов. ВВП которых были с 30-сантиметровой толщины бетоном, под которым была трамбованная полуметровая подушка из гранитного щебня. И под ним песок или известковый щебень. И что-то никто в НАТО не говорил, что СССР хочет, используя Крым, запоганить все Средиземное море. В 90-е военное хозяйство Крыма начали дербанить, за что кое-кто на той стороне получал конкретные деньги. Один из аэродромов растащили на плиты для курятников. Но это время кончилось. И это не нравится. Но пока, по доктрине Монтре, все-таки 6-йфлот США свои эсминцы держит не постоянно, а вынужден менять их.
- Наши системы радиолокации и радиоэлектронного подавления в Крыму не добивают до средиземноморских проливов?
- Даже если радар «Бабочка» стоит на 10-20-метровой насыпи, он видит на удалении километров в 300-500. А если радар стоит на выдвижной вышке комплексов С-300 или С-400, то он видит на гораздо меньшем удалении. То есть явно большая часть Средиземноморья в зону видимости не входит. А что касается «радиоэлектронного подавления» — ну какое тут радиоподавление? Спросите физиков и военных специалистов по РЭБ. Состав наших войск в Крыму известен — мы пока еще не вышли на тот уровень, что был при СССР.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
184
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2019, 22:54
|
23 ноября 2019, 13:54
|
24 ноября 2019, 00:54
|
23 ноября 2019, 07:24
|
22 ноября 2019, 21:24
|
22 ноября 2019, 05:24
|
22 ноября 2019, 21:39